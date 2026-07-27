Afrique: Addis-Abeba accueillera le tout premier Sommet mondial des citoyens

Addis Ababa — Addis-Abeba s'apprête à accueillir la première édition du Sommet mondial des peuples : Afrique, les 29 et 30 juillet 2026, qui réunira des participants issus des 54 pays africains ainsi que des partenaires internationaux.

Ce sommet devrait permettre de faire progresser la coopération, le développement durable, l'innovation et la diplomatie publique.

Cette première édition africaine du Sommet mondial des peuples marque une étape importante dans le rôle croissant de l'Afrique dans l'orientation des débats mondiaux sur la gouvernance, le leadership centré sur l'humain, le développement durable et la coopération internationale.

Organisé par l'Assemblée mondiale des peuples en partenariat avec des organisations africaines et internationales, le sommet se tiendra au siège de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) sur le thème « Un monde nouveau : l'Afrique façonne un avenir commun ».

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Plus de 700 participants sont attendus à cette rencontre de deux jours, parmi lesquels des responsables gouvernementaux, des diplomates, des chefs d'entreprise, des universitaires, des journalistes, des innovateurs technologiques, des représentants de la jeunesse, des acteurs de la société civile, des leaders culturels et des experts en politiques publiques venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.

Ce sommet offrira une tribune de dialogue sur les enjeux qui façonnent l'avenir de l'Afrique et son rôle dans un monde en pleine mutation.

Son programme comprend des séances plénières et des tables rondes consacrées aux infrastructures durables, à l'alimentation et aux systèmes d'information, à la coopération scientifique, à l'éducation, à l'engagement des jeunes, à la diplomatie publique et à la préservation du patrimoine culturel africain.

L'International Media Club organisera également une session spéciale consacrée au rôle de la coopération médiatique internationale et de la diplomatie publique dans la réponse aux défis mondiaux urgents.

L'un des temps forts du sommet sera l'exposition « Unity », une grande exposition d'art contemporain réunissant des artistes de seize pays africains ainsi qu'un artiste afro-brésilien dont l'oeuvre reflète les liens durables qui unissent l'Afrique à sa diaspora mondiale.

Parmi les artistes participants figurent la Nigériane Precious Longret Samuel, l'Éthiopienne Selamawit Gebretsadik et le Sénégalais Khalifa Mané. À travers des peintures, des sculptures, des oeuvres numériques et des installations multimédias, l'exposition explorera les thèmes de la mémoire collective, de l'identité et de l'espoir partagé.

« L'art est l'un des langages les plus universels de l'humanité et l'un des instruments les plus efficaces de la diplomatie publique », a déclaré Andrey Belyaninov, secrétaire général de l'Assemblée mondiale des peuples. « Il rassemble les gens là où les mots seuls peuvent échouer. »

Il a déclaré que l'organisation du Sommet public mondial à Addis-Abeba reconnaissait le rôle croissant de l'Afrique en tant que force clé dans l'élaboration d'un nouvel ordre mondial.

Tsegaye Chama, secrétaire général du Global Black Center, a déclaré que ce sommet incarnait « une unité qui n'est pas transactionnelle, mais déterminée et consciente » -- une unité capable de contribuer à définir « les nouveaux contours d'un monde qui fonctionne pour tous ».

Le sommet marquera également le lancement d'une initiative internationale de recherche interdisciplinaire intitulée : « Le fleuve Zambèze : économie, société, âme ». Cette initiative examinera l'importance socio-économique et culturelle du fleuve Zambèze à travers l'Angola, le Botswana, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe.

Les participants sont également invités à assister à des événements culturels au Musée commémoratif de la victoire d'Adwa, afin de relier les discussions sur l'avenir de l'Afrique au riche héritage historique du continent et à sa lutte incessante pour la liberté et la dignité.

En tant que siège à la fois de l'Union africaine et de la CEA, le choix d'Addis-Abeba comme ville hôte renforce encore son statut de capitale diplomatique de l'Afrique et de centre majeur du dialogue continental et mondial.

Les conclusions du sommet devraient alimenter les débats de la deuxième Assemblée publique mondiale, qui se tiendra à Moscou en septembre 2026.

Grâce à une large participation et à l'accent mis sur le rôle de l'Afrique dans la construction d'un avenir mondial commun, le Sommet public mondial : Afrique s'apprête à placer Addis-Abeba au coeur d'un grand débat international sur la coopération, l'innovation, la diplomatie et l'avenir du continent.