Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 juillet 2026

revue de presse

L'Ougandais Olara Otunnu en lice pour la succession à l'ONU

La course à la succession d'António Guterres à la tête des Nations Unies connaît un nouveau tournant avec l'entrée en lice officielle de l'Ougandais Olara Otunnu, ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, au moment où le Sénégalais Macky Sall défendait à New York sa vision d'une Organisation « réformée et plus efficace ».

Le gouvernement ougandais a annoncé dimanche la candidature d'Olara Otunnu au poste de secrétaire général des Nations unies, appelant les États membres à soutenir cet ancien haut responsable onusien pour succéder à António Guterres, dont le mandat expire le 31 décembre 2026. [Source APA News]

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Togo : Mobilisation de l'opposition contre la Constitution adoptée en 2024

Des centaines de personnes ont participé dimanche 26 juillet à un rassemblement organisé à Vogan, à une soixantaine de kilomètres de Lomé, à l'appel de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, pour protester contre la Constitution adoptée en 2024 au Togo.

La manifestation, organisée par le Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC), était la deuxième en trois mois après un précédent meeting tenu début mai sur le même thème, dans un contexte où les rassemblements publics de l'opposition restent rares. [Source Africanews]

Nigeria : Les autorités saisissent plusieurs milliers de kilos de drogues à Lagos

L'Agence nationale anti-drogue a intercepté plusieurs milliers de kilos de substances illicites en une semaine. Il ne s'agit pas d'une opération inédite, mais elle démontre que le Nigeria a pris un rôle important dans le trafic de drogue international, qui met en péril le profil commercial du pays.

Au fond de cartons de nourriture, dissimulés parmi des produits cosmétiques ou des voitures… L'agence anti-drogue nigériane a débusqué de la cocaïne, des médicaments et du cannabis la semaine dernière pour une valeur de 10 milliards de nairas, soit 6,4 millions d'euros.

Grâce aux renseignements récoltés en collaboration avec les douanes, les agents de l'antidrogue au Nigeria ont mis la main sur un stock d'opioïdes en provenance d'Inde à l'aéroport de Lagos d'une valeur d'1,2 million d'euros. [Source RFI]

Afrique : Addis-Abeba accueillera le tout premier Sommet mondial des citoyens

Addis-Abeba s'apprête à accueillir la première édition du Sommet mondial des peuples : Afrique, les 29 et 30 juillet 2026, qui réunira des participants issus des 54 pays africains ainsi que des partenaires internationaux.

Ce sommet devrait permettre de faire progresser la coopération, le développement durable, l'innovation et la diplomatie publique.

Cette première édition africaine du Sommet mondial des peuples marque une étape importante dans le rôle croissant de l'Afrique dans l'orientation des débats mondiaux sur la gouvernance, le leadership centré sur l'humain, le développement durable et la coopération internationale. [Source Ethiopian News Agency]

Ghana : 1,7 milliard de dollars mobilisés pour la future autoroute Accra-Kumasi

Le gouvernement ghanéen a annoncé avoir mobilisé 1,7 milliard de dollars pour financer la construction de la future autoroute Accra-Kumasi. Les fonds, déposés sur un compte dédié à la Banque du Ghana, resteront indisponibles jusqu'à l'attribution du marché principal. Long de 176 kilomètres, ce projet doit renforcer la liaison entre les deux principales villes du pays et constitue le chantier emblématique du programme national Big Push Infrastructure

Présentant la revue budgétaire de mi-année 2026 devant le Parlement, le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, a indiqué que les 1,7 milliard de dollars avaient été versés sur un compte spécialement ouvert à la Banque du Ghana.

Selon lui, cette enveloppe ne sera utilisée qu'après la signature du contrat principal de construction. Le ministre a également précisé que les études de faisabilité et les plans d'ingénierie détaillés devraient être finalisés d'ici à la fin du mois d'août. La procédure de passation du marché est attendue en septembre, avant le lancement officiel des travaux. (Source LSI Africa)

L'expulsion des migrants laisse des employeurs à court de main-d'œuvre en Afrique du Sud

Plusieurs employeurs en Afrique du Sud déplorent une pénurie de main-d'œuvre après que des milliers d'étrangers ont quitté le pays en raison des troubles anti-migrants.

Aaron Majatamhe, ouvrier agricole zimbabwéen, rentrait chez lui au coucher du soleil après une journée de travail dans l'une des régions de production fruitière les plus importantes d'Afrique du Sud, où des rangées d'arbustes chargées de naartjies non récoltés brillaient au soleil.

"Je vois beaucoup de propriétaires de fermes qui pleurent en ce moment... il faut récolter ces madarines mais il n'y a personne", a déclaré le trentenaire de 33 ans à l'AFP. La même pénurie, a-t-il ajouté, se profile dans les vignobles. "Il est temps de couper les raisins et il n'y a personne." (Source TRT Afrika)

Sénégal - Lancement de Kiiraay, les Patriotes républicains : Bassirou Diomaye Faye place la patrie au-dessus du parti

Le chef de l'État a présenté son nouveau parti comme un outil au service de la République et du développement, tout en appelant au dépassement des clivages politiques.

À l'occasion de la cérémonie de lancement du parti présidentiel « Kiiraay, Les Patriotes républicains », samedi dernier, le président de la République a réaffirmé sa volonté de poursuivre une ligne souverainiste qu'il juge indispensable à la transformation économique et sociale du Sénégal.

« Le travail qui nous attend a un cap : la transformation de notre pays à l'horizon 2050. Nourrir le Sénégal grâce à sa propre terre. Former nos enfants aux métiers que le monde invente. Tirer de notre énergie et de nos ressources la part qui revient d'abord aux Sénégalais », a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a également insisté sur la nécessité d'investir dans les territoires, de renforcer les entreprises nationales et de favoriser les initiatives privées. « Nous devons aussi équiper les territoires, faire grandir nos entreprises, libérer les initiatives au lieu de les entraver. (Source Le Soleil)

Près de 2 500 personnes ont manifesté à Tunis contre le pouvoir et la dégradation des conditions de vie

Environ 2 500 personnes ont défilé ce 25 juillet à Tunis contre le président Kaïs Saïed, au cinquième anniversaire de son coup de force institutionnel. Les manifestants dénonçaient aussi la détérioration des conditions de vie alors que le pays subit une forte vague de chaleur.

« Dégage! », « Ni eau, ni électricité, il n'y a que prison et hausse des prix », ont scandé les manifestants qui ont défilé dans les rues de Tunis lors du cinquième anniversaire du coup de force de Kaïs Saïed.

« Nous sommes sortis aujourd'hui pour demander des comptes » et dénoncer les « dysfonctionnements », a dit Wissem Sghaier, porte-parole du parti d'opposition Al Joumhouri. « Cette marche est un appel populaire, un appel citoyen pour retrouver les valeurs et les principes de la République », a de son côté affirmé l'universitaire Mouldi Gassoumi. (Source Jeune Afrique)

Australie : Le Gabon défend les opportunités d'investissement lors du « BOAO Forum in Perth »

Le Gabon participe à partir de ce lundi 27 juillet, au « BOAO Forum in Perth », organisé en Australie-Occidentale. Ce rendez-vous économique réunit des responsables politiques, des dirigeants de grandes entreprises minières et des investisseurs venus de plusieurs pays afin d'échanger sur les enjeux liés à la transformation industrielle, au commerce international et à la transition énergétique.

Invité par le groupe Fortescue, le Gabon entend profiter de cette plateforme pour mettre en avant son potentiel économique et renforcer son attractivité auprès des investisseurs internationaux. (Source GabonMediaTime)

CAN Féminine : Le Maroc met déjà la barre haute

Dans la lignée de leur épopée jusqu'en finale lors de la dernière édition, les Lionnes de l'Atlas ont frappé un grand coup pour leur entrée en lice. À domicile, le Maroc n'a fait qu'une bouchée du Kenya (4-0) pour s'offrir une promenade de santé en ouverture de son tournoi.

Le suspense n'a guère duré. En première période, la foudre s'est abattue sur les Kényanes sous l'impulsion du trio Ouzraoui, Atiq et Jraidi, étouffant d'entrée les espoirs adverses. De retour des vestiaires, Ibtissam Jraidi y est allée de son doublé dès la 47e minute, scellant définitivement la démonstration des filles de Jorge Vilda.

Grâce à ce carton, le Maroc prend les commandes du groupe A à la différence de buts devant l'Algérie, vainqueur sur le régaloir du Sénégal. Les Lionnes de la Teranga pointent au troisième rang, juste devant un Kenya lanterne rouge. (Source CAF)