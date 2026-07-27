Afrique: CAN féminine 2026 - Les Lionnes chutent d'entrée contre l'Algérie

L'équipe nationale féminine du Sénégal a manqué son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026 en s'inclinant face à l'Algérie, ce dimanche, lors de la première journée du groupe A disputée au Maroc. Ce revers complique la situation des Lionnes, qui devront impérativement se relancer lors de leur prochaine sortie face au Kenya, prévue le 30 juillet.

Opposées à une sélection algérienne déterminée, les joueuses sénégalaises n'ont pas réussi à prendre les trois points pour lancer idéalement leur campagne continentale. Cette défaite place désormais les Lionnes dans l'obligation de réagir afin de préserver leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Avant le coup d'envoi de cette CAN, le Sénégal avait pourtant affiché de solides ambitions malgré une préparation compliquée, marquée par deux défaites en matches amicaux face au Nigeria, champion d'Afrique en titre. Le staff technique espérait voir son équipe monter en puissance au fil de la compétition, mais cette première sortie laisse déjà peu de marge d'erreur.

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Le prochain rendez-vous s'annonce décisif. Le 30 juillet, les Lionnes affronteront le Kenya, également membre du groupe A. Une victoire sera essentielle pour relancer la campagne sénégalaise avant le dernier match de poule contre le pays hôte, le Maroc, annoncé comme l'un des favoris du tournoi.

Le Sénégal dispute sa cinquième phase finale de CAN féminine, la troisième consécutive, preuve des progrès réalisés ces dernières années par le football féminin national. Les Lionnes ambitionnent de franchir un nouveau cap dans cette compétition, qui sert également de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027.