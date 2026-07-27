Tunisie/Sénégal: Championnats du monde de Scrabble - Le pays décroche quatre médailles d'or et une d'argent à Tunis

Le Sénégal confirme son statut de place forte du Scrabble francophone. Aux Championnats du monde disputés à Tunis, la délégation sénégalaise a réalisé une nouvelle moisson de médailles, marquée par le sacre d'Abdou Faye et de Boubacar Mané dans l'épreuve des Paires de la catégorie Diamant.

Ce nouveau titre vient couronner une compétition exceptionnelle pour Abdou Faye. Déjà sacré champion du monde en Blitz puis en Élite dans la catégorie Diamant, le champion sénégalais ajoute une troisième médaille d'or à son palmarès en s'imposant aux côtés de Boubacar Mané. Une performance qui confirme sa domination sur la scène mondiale du Scrabble.

Au-delà de ses exploits sportifs, Abdou Faye affiche également un parcours professionnel remarquable. Ancien cadre de l'Administration des Impôts et Domaines, énarque et ex-professeur de fiscalité, il a notamment eu parmi ses étudiants l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Une anecdote qu'il raconte avec le sourire, confiant qu'il souhaiterait un jour retrouver son ancien élève autour d'un plateau de Scrabble.

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Grâce à cette nouvelle médaille d'or, la délégation sénégalaise boucle son séjour à Tunis avec un bilan impressionnant de cinq médailles, dont quatre en or et une en argent. La médaille d'argent est revenue à Mamadou Mbengue, participant à cette campagne historique qui témoigne de la régularité du Sénégal au plus haut niveau.

Les autres représentants sénégalais n'ont pas été en reste. Les frères Sylla ont décroché une honorable cinquième place en catégorie Élite, illustrant la richesse du vivier national. De son côté, Ndongo a signé un retour remarqué en compétition internationale. Après plusieurs années d'absence, il a livré des prestations saluées par les observateurs, démontrant que son expérience et son talent restent intacts.