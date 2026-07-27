Cameroun: La controverse persiste autour de l'absence du président Paul Biya

Au Cameroun, la controverse est toujours aussi vive sur l'inactivité prolongée du président Paul Biya, absent du pays depuis 49 jours. Malgré les rumeurs et les interrogations qui fusent, le gouvernement garde le plus grand silence sur la situation du chef de l'État, âgé de 93 ans.

La dernière image publique du président Paul Biya remonte au 7 juin dernier. Une photo publiée par le journal officiel Cameroon Tribune montrait le chef de l'État accompagné de son épouse Chantal, en partance pour « un court séjour privé en Europe », selon le communiqué officiel de la présidence.

Depuis, 49 jours sont passés et plus aucune nouvelle n'a été donnée, qu'elle concerne le lieu précis où il se trouverait, ou une possible date de retour.

L'opposition dénonce une « vacance du pouvoir »

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Des inquiétudes n'ont pas tardé à se répandre sur la continuité de l'État, entretenues par des partis de l'opposition et la société civile. Certains, comme le professeur Aba'a Oyono, soutien actif d'Issa Tchiroma lors de la dernière présidentielle, évoquent une situation de « vacance du pouvoir ».

Pour le Social Democratic Front (SDF) du député Joshua Osih, le pays est passé en mode « pilotage automatique » et pour le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), le Cameroun est désormais gouverné en mode « télétravail ».

Des rumeurs souvent alarmistes enflent également sur l'état de santé de Paul Biya. Le gouvernement, là aussi, reste silencieux. Seul le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel, par la voix du secrétaire national à la communication, a osé une réaction la semaine dernière. Selon ce dernier, « il n'y a pas de vacance du pouvoir, et le président est au travail », où qu'il soit.