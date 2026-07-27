Soudan: Le Premier Ministre s'adresse au premier Forum Al-Amal sur les questions minières

Khartoum, 2M Juillet 2026 (SUNA) - Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, s'est adressé vendredi au Premier Forum Al-Amal, l'espoir, sur les questions minières - les défis et les solutions », organisé sous le slogan « Vers une exploitation minière responsable et un développement équilibré et durable », en présence d'un grand nombre de ministres, de gouverneurs d'États et de responsables des organismes concernés.

Dans son allocution, Kamel Idris a souligné que cette rencontre revêtait une importance stratégique capitale, car elle débattait des questions sur l'avenir de l'exploitation minière, précisant qu'elle constituait une occasion majeure pour créer un véritable tournant dans l'économie du pays

Il a souligné la nécessité de la coordination étroite entre le pouvoir central et les États dans les domaines des politiques, des lois et des procédures techniques liées à l'exploitation minière, ainsi que l'importance de réglementer et de contrôler l'exploitation minière traditionnelle afin de garantir la protection de l'État, des citoyens, des mineurs et de l'environnement contre les risques de l'exploitation minière traditionnelle.

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Il a appelé à accorder une large place au projet d'étude géologique afin de pousser en avant l'investissement local et étranger, ce qui contribuera à soutenir et à renforcer le développement économique du pays, soulignant la nécessité d'une responsabilité sociale authentique et productive qui soutienne les aspirations de l'État et de la société.

À l'issue du forum, Son Excellence le Premier ministre a reçu le « Document national sur les questions minières -- Premier Forum de l'espoir », soulignant la nécessité que les recommandations soient concrètes et applicables, dans des délais clairement définis, et d'oeuvrer pour que le forum se tienne chaque année pour réviser et suivre la mise en oeuvre des recommandations afin de garantir le développement du secteur minier dans le pays.