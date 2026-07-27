Sénégal: Poste de SG de l'ONU - Olara Otunnu entre en lice et concurrence Macky Sall

Macky Sall n'est désormais plus l'unique prétendant africain à la succession du secrétaire général des Nations unies. L'Ouganda a officiellement présenté la candidature de l'ancien diplomate et haut responsable onusien, Olara Otunnu, relançant ainsi la compétition sur le continent africain.

La Mission permanente de la République d'Ouganda auprès des Nations unies a transmis, vendredi 24 juillet 2026, le dossier de candidature de M. Otunnu. Cette démarche place l'ancien Secrétaire général adjoint de l'ONU parmi les candidats déclarés à la tête de l'organisation.

Fort de plus de quarante années d'expérience au sein du système des Nations unies et de la diplomatie internationale, Olara Otunnu dispose d'un parcours reconnu. Ancien Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés entre 1998 et 2005, il est notamment crédité d'avoir fait de la protection des enfants victimes des guerres une priorité du Conseil de sécurité. Son dossier souligne également qu'il a contribué à la mise en place du mécanisme de surveillance et de suivi institué par la résolution 1612 (2005), toujours en vigueur.

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Le candidat ougandais a également été Représentant permanent de son pays auprès des Nations unies entre 1980 et 1985. Il a ensuite occupé plusieurs hautes responsabilités, notamment celles de ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda et de président de l'Académie internationale de la paix, devenue par la suite l'Institut international de la paix.

Dans sa note de présentation, Kampala met en avant « l'étendue de son expérience, son sens politique et sa capacité à bâtir un consensus », estimant que ces qualités sont indispensables pour diriger le Secrétariat général des Nations unies dans un contexte international marqué par de multiples crises.

Avec cette candidature, Macky Sall voit donc émerger un concurrent africain de poids dans la course à la direction de l'ONU, alors que le continent espère faire valoir son tour à la tête de l'organisation internationale.