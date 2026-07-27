Afrique: Les Lionnes démarrent le tournoi face à l'Algérie, ce dimanche

L'édition 2026 de la Coupe d'Afrique des nations (Can) féminine démarre ce dimanche 26 juillet, à Rabat, au Maroc. En ouverture de la compétition, les Lionnes du Sénégal rencontrent l'Algérie à partir de 17 heures. Pour une 4e participation au tournoi, le Sénégal vise les demi-finales.

Le coup d'envoi de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) féminine sera donné, ce dimanche 26 juillet, au Stade olympique de Rabat. En ouverture du tournoi, le Sénégal rencontre l'Algérie à 17 heures pour bien démarrer sa campagne.

En terre marocaine, les Lionnes ambitionnent de franchir un nouveau palier, après deux qualifications en quart de finale. Comme annoncé par le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, le Sénégal vise une place dans le top 4 continental. Une progression qui devrait permettre à l'équipe de valider par la même occasion, sa présence à la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue en 2027 au Brésil.

Mais le technicien veut déjà bien démarrer le tournoi face à la formation algérienne.

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« Le premier match est extrêmement important. Nous sommes tous focalisés sur l'Algérie. Il nous faut faire un bon résultat sur ce match », disait-il, lundi dernier, lors de la cérémonie de remise du drapeau national, au stade Léopold Sédar Senghor.

Il ajoutait par la même occasion : « L'Algérie est une grande équipe qui a aussi envie de faire la même chose que nous. Elle était quart de finaliste comme nous lors de l'édition précédente. Donc, cela ne va pas être une chose facile des deux côtés ».

Quarts de finalistes de la dernière édition qui avait déjà lieu au Maroc, les Lionnes vont évoluer dans le groupe A, aux côtés donc de l'Algérie, du pays hôte et du Kenya.

Dans la deuxième rencontre du jour, les deux dernières équipes vont en découdre à 20 heures, avant la suite de la compétition, lundi.