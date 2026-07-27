Ethiopie: Le pays inaugure un laboratoire de défense de pointe pour stimuler l'IA, la cybersécurité et l'innovation stratégique

Addis Ababa — L'Université de la Défense éthiopienne a inauguré un laboratoire central de pointe.

Cette installation devrait permettre à l'Éthiopie de s'imposer comme un pôle national dédié à la recherche de pointe, à la formation spécialisée, à l'innovation technologique et au développement scientifique stratégique.

La ministre de la Défense, Aisha Mohammed, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux, des diplomates et des invités d'honneur ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

Construit sur un site de 20 850 mètres carrés avec le soutien du gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) dans le cadre du partenariat bilatéral de développement entre l'Éthiopie et les EAU, ce laboratoire est conçu pour faire le lien entre les connaissances universitaires et leurs applications pratiques afin de relever les nouveaux défis en matière de sécurité nationale, de technologie et d'industrie.

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Le Laboratoire central de pointe dispose d'installations spécialisées dédiées à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle, aux réseaux électriques, à l'automatisation, aux communications, à l'impression 3D et à l'usinage CNC, au prototypage, ainsi qu'à l'enseignement et à la formation en soins infirmiers.

De plus, ce site est conçu comme un centre national d'excellence capable de renforcer les capacités de l'Éthiopie dans les domaines des sciences et technologies de pointe.

Il permettrait également de faire le lien entre l'enseignement supérieur, les priorités en matière de sécurité nationale, l'industrie et les objectifs plus larges de développement national.

L'une des principales caractéristiques du laboratoire réside dans son infrastructure intégrée d'énergies renouvelables.

Un système d'énergie solaire a été installé pour répondre aux besoins énergétiques élevés du site et contribuer à couvrir les besoins en électricité de l'Université de défense éthiopienne pendant jusqu'à huit heures par jour.

Les panneaux solaires installés dans plusieurs sections du site produisent de l'énergie propre et fonctionnent en complément des sources d'énergie conventionnelles afin de garantir un fonctionnement stable et ininterrompu. Les onduleurs solaires et les systèmes de stockage par batterie permettent de stocker l'énergie et de l'utiliser en cas de besoin, ce qui contribue à minimiser les perturbations dans les activités de recherche, de formation et de laboratoire.

Le site comprend également un système de chauffage solaire de l'eau, renforçant encore davantage son efficacité énergétique et sa durabilité.

Cette infrastructure solaire intégrée devrait permettre de réduire les coûts énergétiques, de limiter la pollution grâce à l'utilisation d'énergie propre et de contribuer à atténuer l'impact des coupures de courant sur les opérations du laboratoire.

Au-delà de l'enseignement et de la recherche, l'Université de défense éthiopienne prévoit d'utiliser ce laboratoire pour fournir des services de conseil spécialisés dans des domaines tels que la cybersécurité, les infrastructures électriques et l'ingénierie logistique.

Ce centre favorisera également la formation professionnelle avancée, le mentorat technique et l'organisation d'ateliers professionnels, tout en créant des plateformes d'échange de connaissances et de collaboration renforcée entre le monde universitaire, l'industrie et la communauté au sens large.

Cette inauguration marque une étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses capacités scientifiques et technologiques et former une main-d'oeuvre hautement qualifiée, capable de relever les défis de plus en plus complexes du XXIe siècle en matière de sécurité, d'industrie et de technologie.