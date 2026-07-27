Sénégal: Touba - Une délégation d'anciens pensionnaires de la NBA reçue par le khalife général des mourides

Touba — Le khalife général des mourides a reçu samedi à Touba d'anciens pensionaires de la NBA, la Ligue de basket nord américaine, et des membres de la diaspora sénégalaise aux Etats-Unis, dans le cadre d'une visite de courtoisie visant à renforcer les liens etre l'Afrique et ses fils établis à l'étranger.

Ils étaient venus présenter leurs civilités au khalife général des mourides et réaffirmer leur engagement en faveur du rapprochement entre les communautés africaines et la diaspora.

Les responsables de cette délégation ont expliqué avoir choisi, une nouvelle fois, de visiter le Sénégal et Touba en particulier en raison de son importance spirituelle, culturelle et historique de la capitale du mouridisme.

Selon eux, ce rendez-vous annuel qui en est à sa cinquième édition, constitue un cadre privilégié de partage, de transmission et de rapprochement entre les peuples.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils ont indiqué que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre l'Afrique et sa diaspora, à travers des rencontres, des échanges d'expériences et des actions destinées à la jeunesse.

Ils ont rappelé avoir déjà organisé plusieurs activités sur le continent et exprimé leur ambition de poursuivre leur collaboration avec les autorités, les fédérations sportives et leurs partenaires, afin de promouvoir le sport, le leadership et le développement communautaire.

S'exprimant au nom de la délégation, l'ancien joueur de la NBA, Jérôme Williams, a remercié les autorités sénégalaises ainsi que les populations de Touba pour l'accueil qui leur a été réservé.

"Cette visite représente une expérience exceptionnelle pour les membres de notre délégation, dont beaucoup découvrent cette partie de l'Afrique pour la première fois", a-t-il déclaré.

"Nous repartirons avec des connaissances précieuses que nous partagerons avec nos communautés. Nous sommes honorés d'avoir été accueillis, de pouvoir rencontrer le khalife général des mourides et de contribuer au renforcement des liens entre l'Afrique et sa diaspora", a-t-il ajouté.