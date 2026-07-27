Addis Ababa — « Le projet GERD a clairement démontré ce dont les Éthiopiens sont capables lorsqu'ils font front commun, et le pays doit maintenir cette dynamique en tirant les enseignements essentiels de ce succès historique que représente la construction du barrage », a déclaré Solomon Zena, directeur exécutif du Centre de recherche sur l'innovation politique (PIRC).

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le directeur exécutif a souligné que l'Éthiopie avait été un excellent exemple à bien des égards, mettant davantage en avant le rôle exemplaire que continue de jouer le pays grâce à la réalisation de ce grand barrage.

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un projet majeur d'énergie propre qui renforce considérablement l'hydroélectricité renouvelable, indispensable à la promotion de l'intégration économique régionale.

M. Solomon a ajouté que le barrage produisait de l'énergie renouvelable, ce qui contribuait également à renforcer les actions climatiques du pays et à fournir de l'énergie à la région.

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Le directeur exécutif a ensuite détaillé l'importance du GERD dans la lutte contre le changement climatique grâce à la production d'énergie renouvelable.

Il a également souligné la nécessité d'aller de l'avant pour maintenir la dynamique de développement des ressources en eau du pays en tirant les enseignements essentiels du GERD.

Le pays doit désormais se lancer dans la construction de petits barrages, car l'achèvement réussi du GERD démontre clairement comment les Éthiopiens font la différence grâce à leur unité.

Le GERD est un jalon historique porté par l'unité de la population et la détermination du gouvernement ; il est également largement salué comme un jalon historique de l'unité nationale, de l'autonomie et de la fierté collective.

« C'est une formidable initiative. Elle montre que lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons construire un barrage comme celui-là, l'un des plus grands d'Afrique. »

Le directeur exécutif a souligné la nécessité de maintenir cette dynamique en intensifiant les efforts déjà déployés par le pays, ainsi qu'en s'appuyant sur l'importante réalisation que représente le barrage de la Grande Renaissance, parallèlement à d'autres programmes mis en oeuvre dans différents secteurs de l'économie.

L'Éthiopie doit maintenir cette dynamique tant que la population et le gouvernement sont convaincus qu'elle contribue au développement du pays sans nuire à autrui, a-t-il souligné.

« Nous devons aller de l'avant et faire ce que nous avons fait avec le grand barrage de la Renaissance. Je comprends que nous ayons besoin de davantage de barrages », a déclaré Solomon.

Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est largement considéré comme indispensable à la promotion de l'intégration économique régionale, tout en constituant un puissant symbole de l'autonomie africaine.