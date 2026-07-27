Sénégal: Fortes pluies à Kaolack - Un homme emporté par les eaux à Latmingué

Les fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Kaolack dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juillet ont fait une victime à Latmingué, dans le département de Kaolack. Un homme, qui circulait à bord d'une charrette, a été emporté par les eaux alors qu'il tentait de franchir une route submergée.

Les importantes précipitations enregistrées dans la région ont provoqué de nombreux dégâts. À Latmingué, le drame s'est produit à la sortie de la commune, en direction de Keur Mamour. Selon les informations recueillies, la victime a tenté de traverser un passage où un ouvrage avait été fortement endommagé par les eaux de ruissellement. La violence du courant ne lui a laissé aucune chance. " Le drame a eu lieu à la sortie de Latmingué, en allant vers Keur Mamour. Sur cette route, un ouvrage a été détruit par les eaux. C'est en voulant franchir cet obstacle que l'homme a été emporté par le courant", a confié au Soleil un proche du maire de Latmingué.

Notre interlocuteur précise qu'une seconde charrette, qui empruntait le même itinéraire, a échappé de justesse au drame. Son conducteur, ayant mesuré le danger, a préféré rebrousser chemin.

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Dans la même soirée, un véhicule s'est également retrouvé piégé au même endroit. Ses occupants sont toutefois parvenus à s'extraire avant que la voiture ne soit immobilisée par les eaux.

Les sapeurs-pompiers, avec l'appui des populations, sont intervenus pour dégager le véhicule. Au moment de la mise sous presse, les opérations de recherche se poursuivaient afin de retrouver le corps de la victime.