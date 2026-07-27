Sénégal: Les cheminots retraités lèvent le piquet

L'Entente des ex-temporaires de la Régie de Chemins de Fer du Sénégal et l'intersyndicale des cheminots avaient bloqué la circulation du train, à la gare de ferroviaire Thiès depuis le jeudi 23 Juillet à 6 heures du matin.

Ces anciens cheminots qui réclament le paiement de leurs indemnités de retraite ont reçu, le samedi à 23 heures, la visite surprise du ministre des Transports terrestres, Abdou Lahat Ndiaye, accompagné de son collègue chargé du Travail, Mamadou Lamine Dianté.

Après plus d'un tour d'horloge de discussions, les deux parties ont convenu d'un accord portant sur des garanties de déblocage de la situation d'ici le 10 aout 2026 et la levée du mouvement.