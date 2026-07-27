Ile Maurice: Une sexagénaire affirme avoir été frappée puis étranglée par son fils

Une habitante de Vallée-des-Prêtres, âgée de 62 ans, a porté plainte à la police, dénonçant des violences répétées de la part de son fils, un trentenaire. Il a été arrêté et placé en détention.

Selon sa déposition, les premiers incidents remontent au mercredi 22 juillet. En début de soirée, une discussion autour d'un problème lié aux caméras de surveillance du domicile familial aurait rapidement tourné à l'affrontement. L'homme se serait emporté, multipliant les propos insultants avant d'en venir aux mains. La victime raconte avoir reçu plusieurs coups de poing au visage, notamment à la joue gauche, puis avoir été frappée dans le dos. Si aucune blessure apparente n'a été constatée, elle dit avoir ressenti de vives douleurs. Son fils aurait ensuite quitté les lieux.

L'épisode le plus troublant se serait toutefois déroulé dans la nuit du vendredi 24 juillet, vers 1 heure du matin. Réveillée en pleine nuit, la retraitée a découvert son fils dans sa chambre, entièrement dévêtu, réclamant de partager son lit. Devant le refus catégorique de sa mère, il s'est montré agressif : il l'a saisie par-derrière puis étranglée, alors qu'elle cherchait à se dégager. Elle est finalement parvenue à échapper à son emprise et à prendre la fuite, pendant que son agresseur regagnait sa propre chambre.

Sous le choc, la sexagénaire s'est rendue à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour y recevoir des soins, avant de rapporter les événements aux autorités. Aucun témoin n'a assisté à la scène et si le domicile dispose bien de caméras de vidéosurveillance, celles-ci n'étaient pas opérationnelles au moment des événements.

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Le suspect a depuis été appréhendé et écroué au poste de Plaine-Verte, sur instruction du surintendant de police. L'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur cette affaire d'ill-treatment of elderly person.