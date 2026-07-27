Ile Maurice: Un ouvrier sauvé après une chute dans un ravin

Une matinée de travail a failli virer au drame pour un ouvrier de 47 ans le vendredi 24 juillet, à Bagatelle. Alors qu'il effectuait des travaux d'entretien sir l'autoroute M1, il a perdu l'équilibre et a fait une chute dans un ravin.

L'homme, domicilié à Rivière-des-Anguilles, procédait à l'élagage de branches au-dessus de la glissière de sécurité surplombant un talus bordant l'autoroute. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a basculé sur la pente avant de tomber dans le ravin. Blessé, il s'est retrouvé piégé au fond, incapable de remonter par ses propres moyens. Il est resté immobilisé jusqu'à l'arrivée des secours.

Alertés, les pompiers de la caserne de Quatre-Bornes, sous la responsabilité d'un Sub Fire Officer, l'ont extrait du ravin. L'ouvrier a ensuite été pris en charge par le SAMU avant d'être transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Si son état de santé avait initialement suscité de vives inquiétudes, il s'est depuis amélioré. Il demeure toutefois sous surveillance médicale.

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Les policiers de Moka ont procédé aux constatations d'usage. Aucun acte malveillant n'est soupçonné et la thèse de l'accident est privilégiée. L'absence de caméras de surveillance dans ce secteur pourrait toutefois compliquer l'enquête, ouverte afin d'établir avec précision les circonstances de l'accident.