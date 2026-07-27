Ile Maurice: La Ferrari F40 entre dans l'histoire automobile de Maurice

La dernière Ferrari F40 sortie des chaînes de montage de Maranello se trouve désormais à Maurice. Arrivée le 8 juillet, cette supercar mythique, ultime modèle approuvé par Enzo Ferrari avant sa disparition, vient enri- chir la collection du futur Milestones Motor Museum, à Beaux-Songes. À ses côtés, d'autres automobiles devenues légendaires, tant par leurs performances que par leur histoire, ont également rejoint Maurice : une Ford Mustang Fastback GT et une Dodge Charger de 1968, immortalisées dans le film Bullitt, ainsi qu'une Jaguar XJ220 de 1992, ancienne détentrice du record de la voiture de série la plus rapide au monde.

Le futur musée, dont l'ouverture est prévue d'ici la fin de l'année, rassemblera plus de 200 véhicules anciens et de collection. Porté par la Star & Key Foundation, fondation mauricienne créée par Terry Smith, ce projet ambitionne de faire de Maurice une destination incontournable pour les passionnés d'automobile.

Ferrari F40 : le dernier chef-d'oeuvre d'Enzo Ferrari

Certaines voitures dépassent leur simple statut de moyen de transport pour devenir des symboles. La Ferrari F40 appartient incontestablement à cette catégorie. Créée pour célébrer les quarante ans de Ferrari, elle demeure la dernière voiture de série conçue sous l'oeil attentif d'Enzo Ferrari lui-même.

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L'histoire débute en juin 1986 lorsqu'Enzo Ferrari lance un défi à ses ingénieurs : concevoir une voiture exceptionnelle en seulement onze mois afin de célébrer dignement l'anniversaire de la Ferrari 125 S, premier modèle produit par la marque italienne. Pour respecter ce calendrier particulièrement serré, les ingénieurs reprennent une partie du châssis de la Ferrari 288 GTO tandis que Pininfarina dessine une carrosserie entièrement réalisée en matériaux composites, mêlant fibre de carbone, Kevlar et aluminium.

Tout est pensé pour réduire le poids. À bord, aucun équipement superflu : ni direction assistée, ni contrôle de traction, ni airbag, ni vitres électriques, ni système audio. Même les garnitures de portes et la moquette disparaissent. Avec seulement 1 100 kilos sur la balance, un V8 biturbo de 2,9 litres et une vitesse maximale de 323 km/h, la F40 devient l'une des supercars les plus radicales jamais construites.

Présentée en juillet 1987, elle connaît un succès immédiat. Ferrari prévoyait d'en fabriquer environ 400 exemplaires ; la demande est telle que la production atteindra finalement 1 315 unités. Toutes sont en conduite à gauche, hormis sept modèles spécialement construits pour le sultan de Brunei.

L'exemplaire désormais conservé à Maurice possède une histoire encore plus particulière. Il s'agit du tout dernier modèle de série assemblé avant que la chaîne de production ne soit consacrée aux versions LM et Competition. Conservée dans sa teinte Rosso Corsa d'origine, avec ses panneaux de carrosserie et ses numéros concordants, cette F40 est restée fidèle à sa configuration d'usine.

Dodge Charger : la muscle car devenue une star du cinéma

Face à la Mustang trône naturellement sa rivale de toujours : une Dodge Charger de 1968. Elle aussi immortalise l'une des scènes les plus mythiques du cinéma américain. Arborant une carrosserie noire identique à celle du film Bullitt, cet exemplaire est arrivé directement de Californie et conserve encore ses plaques d'immatriculation américaines.

Mais la Charger ne s'est pas limitée à cette seule apparition. Le modèle est également devenu célèbre sous les traits de la mythique General Lee, peinte en orange dans la série Shérif, fais-moi peur. Plus récemment, elle a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce aux franchises Fast and Furious et Blade, confirmant son statut de véritable icône de la culture populaire.

Son long capot, ses lignes musclées et son imposant moteur V8 en ont fait l'un des symboles des «muscle cars» américaines des années 1960, une époque où puissance et caractère primaient sur toute autre considération.

Ford Mustang Fastback GT : l'icône de Bullitt

Le Milestones Motor Museum ne célèbre pas uniquement les performances mécaniques. Il rend également hommage aux voitures devenues des stars du grand écran.

Parmi elles figure une Ford Mustang Fastback GT de 1968, identique à celle conduite par Steve McQueen dans Bullitt. Sorti cette même année, le film révolutionne les scènes de poursuite automobile grâce à une séquence devenue l'une des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Lancée à vive allure dans les rues vallonnées de San Francisco, la Mustang verte poursuit une Dodge Charger noire dans une course effrénée qui continue aujourd'hui encore d'inspirer les réalisateurs.

L'exemplaire mauricien partage les caractéristiques du véhicule utilisé dans le film, notamment sa célèbre couleur Highland Green. Plus de cinquante ans après la sortie de Bullitt, cette Mustang demeure l'un des modèles américains les plus recherchés par les collectionneurs.

Jaguar XJ220 : une reine de vitesse au destin contrarié

La quatrième grande attraction de cette nouvelle collection est une Jaguar XJ220 de 1992.

Lorsque Jaguar dévoile ce modèle à la fin des années 1980, son ambition est claire : construire la voiture de route la plus rapide du monde. Son nom lui-même annonce la couleur, faisant référence à une vitesse cible de 220 miles par heure, soit environ 354 km/h.

Lors des essais, une version modifiée atteint 349 km/h, permettant à la XJ220 de décrocher le titre de voiture de série la plus rapide au monde. Elle conservera ce record jusqu'à l'arrivée de la McLaren F1 en 1998.

Pourtant, malgré ces performances exceptionnelles, son histoire ne connaîtra pas le succès commercial espéré. Le prototype équipé d'un V12 à transmission intégrale est remplacé, lors de la commercialisation, par un V6 biturbo associé à deux roues motrices. Cette évolution déçoit une partie des acheteurs. Quelques mois plus tard, une disqualification aux 24 Heures du Mans, en raison de l'absence des pots catalytiques exigés par le règlement, ternit davantage l'image du modèle.

L'exemplaire exposé à Maurice fait partie des plus remarquables. Numéroté 97 dans la série limitée Jaguar, il arbore une élégante teinte Silverstone Green Metallic associée à un intérieur en cuir gris. Livré neuf en Belgique en décembre 1992, il n'a parcouru que 22 700 kilomètres.