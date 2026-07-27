Ile Maurice: Le ministre de l'Éducation démissionne, la mobilisation étudiante s'achève

La contestation étudiante qui secouait l'Inde depuis six jours a pris fin le samedi 25 juillet, après l'annonce de la démission du ministre de l'Éducation, Dharmendra Pradhan. Les manifestants, rassemblés sur l'esplanade de Jantar Mantar à New Delhi, ont accueilli la nouvelle comme une victoire.

Le ministre a expliqué sur son compte X avoir choisi de démissionner pour préserver l'unité du pays et permettre aux étudiants de se recentrer sur leurs études plutôt que de rester pris dans des procédures judiciaires. Ashutosh Ranka, porte-parole du mouvement en ligne à l'origine de la mobilisation, le Parti du peuple des cafards (CJP), a appelé les manifestants à se disperser pacifiquement, estimant que toutes leurs revendications avaient été satisfaites..

Le mouvement, le plus important depuis la réélection du Premier ministre, Narendra Modi, il y a deux ans, trouve son origine dans les fraudes massives ayant entaché en mai un examen national d'entrée en médecine, auquel s'étaient présentés plus de deux millions de candidats. Son annulation aurait, selon des médias locaux, provoqué une vingtaine de suicides d'étudiants. Lundi, la police avait dispersé une manifestation à coups de matraque et de gaz lacrymogène, faisant 180 blessés selon les autorités, plusieurs centaines selon les organisateurs.

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Sonam Wangchuk, figure de la société civile indienne qui avait mené une longue grève de la faim en soutien aux étudiants, a salué «une victoire de la démocratie». Rahul Gandhi, chef de l'opposition parlementaire et dirigeant du parti du Congrès, a lui aussi félicité les manifestants sur X.

L'analyste Nilanjan Mukhopadhyay a estimé auprès de l'AFP que l'image de Narendra Modi était sortie affaiblie de cette crise, jugeant le recul du gouvernement inévitable, tout en soulignant le caractère inédit de l'humiliation subie par le pouvoir ces derniers jours.

Le ministre de la Santé, J. P. Nadda, a annoncé hier, à l'issue d'une rencontre avec les représentants du CJP, la levée des poursuites engagées contre les manifestants ainsi que l'indemnisation des familles des candidats décédés après l'annulation de l'examen. Il a précisé que les réformes de l'éducation réclamées par les étudiants seraient étudiées, un nouveau rendez-vous entre les deux parties étant fixé sous quatre semaines.