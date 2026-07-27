Ile Maurice: Le suspect s'échappe, Rs 167 575 saisies

L'enquête sur la violente altercation survenue le vendredi 24 juillet à Résidence Tôle, à Mahébourg, a connu un nouveau développement avec le déploiement d'une importante opération policière visant à interpeller le principal suspect. Menée hier matin jusqu'en milieu d'après-midi, l'opération a mobilisé plusieurs unités de la force policière, notamment des éléments de l'Emergency Response Service, de la Divisional Support Unit, de la Special Mobile Force, de la Central Investigation Division (CID) de Mahébourg, de la Divisional Crime Intelligence Unit, du Groupement d'intervention de la police mauricienne, de la Drone Response Unit ainsi que de la police du Tourisme.

Selon les informations recueillies, les policiers seraient parvenus à localiser l'individu recherché au cours de l'opération. Celui-ci a toutefois réussi à prendre la fuite en s'engouffrant dans une zone de mangroves située dans le barachois de Résidence Tôle. Malgré plusieurs heures de ratissage, les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à mettre la main sur lui et l'opération a finalement été levée en milieu d'après-midi.

Parallèlement, une perquisition a été menée au domicile du fugitif en vertu d'un mandat. Les enquêteurs y ont saisi une somme de Rs 167 575, soupçonnée de provenir d'activités criminelles, ainsi que plusieurs bijoux. Une proche du suspect a par ailleurs été conduite dans les locaux du CID de Mahébourg pour y être entendue. Elle a été autorisée à repartir à l'issue de son audition.

Pour rappel, cette affaire fait suite à la violente altercation survenue à Résidence Tôle, au cours de laquelle plusieurs personnes avaient été incommodées après l'utilisation présumée d'un gaz lacrymogène. L'enquête se poursuit, l'individu demeurant activement recherché par la police.

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