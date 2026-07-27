Ile Maurice: Un homme armé d'un couteau et de deux fourchettes blesse le responsable et mord un policier

Un homme de 25 ans a été arrêté dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 juillet devant un hôtel à La Cuvette, à Grand-Baie, après avoir semé la panique en brandissant un couteau de cuisine et deux fourchettes. La police a été alertée vers 23 h 30 à la suite d'une demande d'intervention. À leur arrivée, les policiers ont découvert l'homme devant l'entrée principale, armé d'un couteau de cuisine et de deux fourchettes.

Selon les premiers éléments, il se montrait particulièrement agressif. Il a proféré des insultes et des menaces tout en refusant d'obtempérer aux injonctions des forces de l'ordre. Plusieurs employés étaient présents et il aurait tenté de s'en prendre à certains d'entre eux. Contacté, le responsable de l'hôtel affirme avoir été violemment agressé. Selon son témoignage, l'homme l'a frappé avant de le blesser en brisant une bouteille sur son visage. Il dit également ignorer comment ce dernier est parvenu à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement.

Les policiers ont finalement réussi à le maîtriser après une intervention rendue difficile par son comportement. Blessé au genou gauche au cours de son interpellation, il a été conduit au poste de police de Grand-Baie pour les besoins de l'enquête. Peu après, alors qu'il se trouvait dans la salle d'enquête, il aurait tenté de s'évader. Intercepté dans un couloir menant aux toilettes, il est tombé, se blessant au nez et à la bouche. Toujours agité, il aurait continué à se débattre avant de mordre un policier à la main droite.

La victime, qui saignait abondamment, a été soignée à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam, Pamplemousses, avant de reprendre son service.

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Le suspect a aussi été transporté à l'hôpital pour recevoir des soins. À l'issue de son traitement, il a été admis en salle sous surveillance policière. Une enquête est en cours afin d'établir les circonstances exactes de cette affaire. L'homme devra répondre de plusieurs accusations, notamment de comportement violent et d'agression alléguée sur un policier.