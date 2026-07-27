Algérie: La Protection civile poursuit les opérations d'extinction, la plupart des foyers maîtrisés

Alger — Les services de la Protection civile, appuyés par les différents corps et organismes mobilisés, poursuivent leurs efforts pour lutter contre les incendies de forêts, de broussailles et de récoltes agricoles dans plusieurs wilayas du pays, ce qui a permis de maîtriser la plupart de ces incendies.

Les unités de la Protection civile déployées sur le terrain sont parvenues à éteindre six incendies sur les 27 enregistrés au cours des dernières 24h, tandis que cinq incendies demeurent en cours d'extinction dans les wilayas de Skikda, El Tarf, Béjaïa et Khenchela, indique dimanche le dernier bilan relatif à la situation de la lutte contre les incendies.

Les services de la Protection civile, appuyés par les différents corps et organismes mobilisés, poursuivent leurs efforts intensifs pour lutter contre les incendies de forêts, de broussailles et de récoltes agricoles à travers plusieurs wilayas du pays, où les interventions coordonnées sur le terrain ont permis de maîtriser la plupart des incendies majeurs et d'en limiter la propagation, les opérations passant, dans la plupart des sites, à la phase de traitement des foyers en vue de l'extinction définitive de tous les points de combustion et de prévenir toute reprise des incendies, précise-t-on de même source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les efforts déployés reflètent la grande efficacité du dispositif d'intervention, la coordination étroite entre les différents organismes concernés, ainsi que les moyens humains et matériels mobilisés, selon la même source.

Dans ce contexte, la Protection civile a souligné que ses équipes poursuivront les opérations de garde et de surveillance jusqu'à l'extinction définitive de tous les foyers, appelant les citoyens à faire preuve de la plus grande vigilance, à respecter les mesures de prévention et à éviter tout comportement susceptible de provoquer de nouveaux incendies, notamment au regard de la persistance de conditions météorologiques propices à leur propagation.