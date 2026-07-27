Sénégal: Collège Saint-Pierre - La direction célèbre l'excellence et honore ses meilleurs élèves

Le Collège Saint-Pierre de Grand-Dakar (Zone A) a célébré samedi 25 juillet, dans une ambiance empreinte de fierté et d'émotion, la cérémonie de remise des prix d'excellence et de graduation de la promotion « Class of 2026 - Génération Les Élus ». L'événement a rassemblé les nouveaux bacheliers, les meilleurs élèves de l'établissement, leurs parents, les enseignants ainsi que les autorités administratives et éducatives autour d'un même objectif : célébrer le mérite, la persévérance et les performances scolaires.

Au total, plus de 400 élèves, du Cours d'Initiation (CI) à la Terminale, ont été récompensés pour leurs résultats académiques et leur engagement tout au long de l'année scolaire. Les meilleurs ont enregistré des performances remarquables, avec une moyenne de 18,99/20 à l'élémentaire et plus de 17/20 pour le meilleur élève de Terminale S.

Pour le directeur de l'établissement, l'abbé Étienne Ndiana Diouf, cette cérémonie s'inscrit dans une tradition chère au Collège Saint-Pierre.

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« Pour la graduation, c'est une tradition qui se perpétue. Quant aux prix de l'excellence pour les autres niveaux, c'est aussi une tradition qui avait connu une coupure et qui reprend cette année. Cette cérémonie est d'abord une reconnaissance envers les parents, les élèves et ceux qui les encadrent pour le travail accompli. C'est aussi l'occasion de féliciter les récipiendaires et surtout d'encourager l'effort, la discipline et le travail », a-t-il expliqué.

Le responsable de l'établissement s'est également réjoui des excellents résultats obtenus aux différents examens nationaux. Selon lui, le Collège Saint-Pierre a enregistré un taux de réussite de 100 % au CFEE, une performance qui n'avait plus été atteinte depuis plusieurs années. Au BFEM, le taux de réussite s'élève à 97,95 %, tandis qu'au baccalauréat, 120 candidats sur 123 ont décroché leur diplôme.

« Ces résultats sont plus que satisfaisants. Nous en rendons grâce à Dieu et remercions les élèves, leurs encadreurs, les enseignants et surtout les parents qui nous ont confié leurs enfants », a déclaré l'abbé Étienne Ndiana Diouf.

Présent à la cérémonie, le président de l'Association des Parents d'Élèves (APE), Émile Antoinet Diouf, a salué la qualité de la collaboration entre les familles et l'administration de l'école.

« Notre rôle est d'appuyer l'école. Il existe une véritable symbiose entre l'administration, le corps professoral et les parents d'élèves. Nous travaillons ensemble avant tout pour le bien des élèves. Nous avons accompagné de nombreuses initiatives et apporté notre soutien à beaucoup d'enfants. C'est cette collaboration qui a contribué à ces excellents résultats. Nous sommes vraiment très heureux », a-t-il affirmé.

Au-delà de la remise des distinctions, cette cérémonie a constitué un moment de reconnaissance envers tous les acteurs de la communauté éducative. En célébrant la réussite des nouveaux bacheliers de la promotion « Class of 2026 - Génération Les Élus » et en récompensant les élèves les plus méritants, la direction du Collège Saint-Pierre entend renforcer la culture de l'excellence, du travail bien fait et de la persévérance.