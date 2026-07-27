Tunisie: EST/Les cas Ribeiro et Blaili - Erreurs et mauvaise approche

Une bonne partie du public « sang et or » s'en prend à Hamdi Meddeb et à Chokri El Ouaer pour le blocage de ces deux dossiers.

L'EST a communiqué officiellement sur le cas de Youssef Blaili qui a opté pour le MCAlger. Le club dit avoir clos définitivement ce dossier et attaque le joueur en lui imputant l'échec du renouvellment. Salaire, avantages, accompagnement dans l'affaire de falsification des documents, l'EST, selon elle, a honoré son engagement et soutenu le joueur pendant sa longue convalescence.

Au final, le joueur a tourné le dos à Hamdi Meddeb et a fait montre d'ingratitude, c'est ce qu'on comprend de la communication. D'un autre côté, le manque d'efficacité et la mauvaise gestion du cas Blaili par Hamdi Meddeb, premier et unique décideur depuis des années dans les affaires du football, sont certainement évidents.

Il a si chéri Blaili et l'a protégé dans tous ses dépassements et gestes antisportifs (on se souvient de tous ces actes obscènes l'avant-dernière saison), il n'a pas su trancher au moment où son club algérien ne cachait pas son intérêt pour lui. Résultat, le joueur, qui n'est pas aussi libre que l'on pense (la sentence maximale d'un an n'est pas encore réduite), a préféré ses intérêts personnels, en compagnie de son fameux père et lâché les « Sang et Or ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce dossier compliqué, l'entourage du joueur fait volte-face ces dernières heures en infirmant tout ce qui a été apporté par l'EST. Blaili, selon son entourage, et selon des médias algériens, affirme qu'il a des salaires impayés et que les dirigeants de l'EST ont diminué du tiers son salaire dans le nouveau contrat. Tougai, son compatriote, a été solidaire avec lui à travers les réseaux sociaux. Qui croire ?

En tout cas, Blaili a choisi sa destination. Du côté de Hamdi Meddeb et Chokri El Ouaer, c'est un échec consommé même si le joueur serait fautif et ingrat. Quand on chérit un joueur au point de le mettre au-dessus de tout le monde, voilà ce qu'on récolte à la fin.

Ribeiro : un cas si controversé

Autre dossier bloqué et non moins polémique, celui de Ribeiro qui a débarqué à Tunis en début de semaine, mais n'a pas signé son contrat avec l'EST.

Là encore, Chokri El Ouaer est accusé de mauvaise gestion même si les racines du dossier sont si compliquées. Le joueur a un litige avec Sundowns, et au moment de débarquer en Libye, il a signé un contrat ou convention de 6 mois avec Ittihad Tripoli qui représente, jusqu'à maintenant, le noeud du problème.

Les Libyens, qui n'ont pas de comité directeur en ce moment, ne veulent donner le bon de sortie à Ribeiro, que si Ogbelu, libre, signe en leur faveur ou qu'ils perçoivent 1 million de dollars avancé d'après eux à des agents et ex-dirigeants de l'EST. En même temps, ils demandent les services de Jaques Diarra à titre définitif (il semble que le Burkinabé ait accepté de jouer en Libye).

Dans ce dossier si tumultueux, il y a Pyramids qui fait surface à travers son entraîneur Mokwena qui a entraîné Ribeiro l'année dernière, et qui met la barre très haut par rapport à l'EST. En tout cas, du côté de l'EST, et après l'exode massif des cadors, le mercato avance lentement en qualité. Chokri El Ouaer n'arrive pas à clore les dossiers et à ramener des joueurs de la même valeur technique que certains partants. Le dossier Ribeiro va évoluer dans les prochains jours, et l'EST risque de se trouver lésée. A moins de basculer sur d'autres pistes de joueurs de grand calibre.