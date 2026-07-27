Tunisie: Le ppays dispose de stocks de blé tendre jusqu'à fin juillet, selon le ministère de l'Agriculture

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a assuré que les quantités de blé tendre acquises après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient permettront de couvrir les besoins de la Tunisie jusqu'à la fin du mois de juillet 2026. Concernant le blé dur, les appels d'offres lancés par ses services ont permis d'assurer la continuité de l'approvisionnement jusqu'au démarrage de la récolte nationale.

Dans une réponse à une question écrite de la députée Mariem Cherif, publiée sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple, le département a indiqué suivre de près l'évolution des marchés internationaux des céréales afin d'anticiper les répercussions des crises mondiales sur l'approvisionnement du pays.

Le ministère a précisé qu'il saisit les opportunités offertes sur les marchés internationaux pour lancer les opérations d'importation nécessaires et travaille en coordination avec les différentes parties prenantes afin de mobiliser les financements requis pour finaliser les achats de céréales prévus au titre de l'année 2026 dans les meilleures conditions.

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S'agissant des conséquences du conflit opposant l'Iran, Israël et les États-Unis au Moyen-Orient, le ministère estime que ses effets se font principalement sentir sur les marchés du pétrole et de l'énergie. Les marchés céréaliers ont également été affectés, mais de manière plus limitée, notamment à travers la hausse des coûts du transport maritime et des primes d'assurance.

Le département n'exclut toutefois pas une aggravation de ces répercussions si le conflit devait se prolonger. Une telle évolution pourrait entraîner des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, en raison du détournement des routes maritimes sous l'effet des tensions dans les principaux détroits stratégiques.