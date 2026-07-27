Afrique: L'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique rejette les « revendications des États riverains de la mer Rouge »

26 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Tibor Nagy, ancien secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines au Département d'État américain, a rejeté les déclarations répétées du Caire et d'Asmara selon lesquelles seuls les États riverains auraient autorité en matière de sécurité maritime et de gouvernance de la mer Rouge.

L'ambassadeur Nagy a fait valoir que si, comme l'affirment l'Égypte et l'Érythrée, seuls les États riverains ont leur mot à dire sur la mer Rouge, alors, en toute logique, seules les nations qui alimentent le Nil en eau peuvent en déterminer l'utilisation.

Le diplomate américain et professeur a écrit : « Ainsi, si, comme l'affirment l'Égypte et l'Érythrée, seuls les États riverains ont leur mot à dire sur la mer Rouge, alors, en toute logique, seules les nations qui alimentent le Nil en eau peuvent en déterminer l'utilisation. »

La remarque de ce diplomate porte sur la position des pays riverains situés en aval, qui cherchent à influencer les projets hydrauliques en amont tout en tentant simultanément d'exclure les nations non côtières des discussions sur la sécurité maritime en mer Rouge.

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Ce commentaire intervient alors que se poursuivent les discussions concernant l'accès souverain aux débouchés maritimes dans la Corne de l'Afrique et l'utilisation équitable des ressources en eau transfrontalières dans le bassin du Nil.

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