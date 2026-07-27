Addis Ababa — Les dirigeants d'entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) du Ghana, d'Égypte et du Zimbabwe ont salué la création par l'Éthiopie de sa première université dédiée à l'intelligence artificielle (AIU) comme une initiative historique, la qualifiant de catalyseur de la transformation numérique et des progrès technologiques futurs de l'Afrique.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, ils ont décrit cette initiative comme une avancée décisive visant à renforcer les capacités de l'Afrique en matière d'intelligence artificielle, à promouvoir la souveraineté des données et à accélérer l'innovation locale à travers le continent.

Oswald Wedam Anonadaga, fondateur et directeur général de FloodGates International et créateur de Trustur AI, a déclaré que cette initiative permettait à l'Éthiopie de façonner son propre avenir numérique en développant des solutions d'IA adaptées aux priorités et aux besoins de développement du pays.

« Je pense que la création d'une université spécialisée dans l'IA, en particulier une université axée sur le contexte éthiopien et capable d'apporter des solutions à l'économie éthiopienne, est l'une des meilleures initiatives », a-t-il déclaré.

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Selon M. Anonadaga, cette université devrait aller au-delà d'un établissement universitaire classique pour devenir un pôle stratégique dédié à la recherche en IA, à l'innovation, à l'entrepreneuriat et au développement des talents, capable de soutenir à la fois les secteurs public et privé.

Il a souligné que le fait d'ancrer l'enseignement et la recherche en IA dans les réalités locales permettrait à l'Éthiopie de développer des technologies répondant aux défis sociaux, économiques, culturels et linguistiques propres au pays, tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des technologies importées.

M. Anonadaga a également encouragé d'autres pays africains à créer des institutions similaires, capables de « former des personnes, d'élaborer des solutions et d'adapter l'IA au contexte local de nos pays ».

Il a souligné qu'une formation en IA axée sur les besoins locaux permettrait aux pays africains de définir leurs propres priorités technologiques, de protéger leurs données, de renforcer leur souveraineté numérique et de créer des entreprises technologiques compétitives à l'échelle mondiale.

Soulignant les avantages économiques plus larges du développement des compétences en IA, il a déclaré que l'élargissement du vivier de professionnels de l'IA stimulerait la recherche, l'esprit d'entreprise, l'innovation et la croissance d'écosystèmes numériques dynamiques à travers l'Afrique.

S'inspirant de l'initiative « One Million Coders » du Ghana, M. Anonadaga a suggéré que l'Éthiopie pourrait lancer un programme national ambitieux visant à former un million de spécialistes de l'IA.

« Si vous concevez une solution, notamment en Éthiopie, l'un des aspects à prendre en compte est de savoir comment faire de l'IA une priorité », a-t-il déclaré, proposant ainsi une vision visant à former « un million de développeurs spécialisés en IA ».

De son côté, Alshimaa Elbahrawy, cofondatrice de Deaf Gain, a souligné que le projet d'université représentait une opportunité majeure de rendre l'enseignement de l'IA plus inclusif, en garantissant aux personnes en situation de handicap un accès égal à l'apprentissage, à la recherche et à l'innovation.

Elle a appelé à la mise en place de programmes spécifiques visant à autonomiser les personnes en situation de handicap et a souligné le rôle crucial que jouent les enseignants et les établissements dans l'élargissement de l'accès aux connaissances en matière d'IA.

« Nous devons instaurer une collaboration différente », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Afrique devait montrer au monde entier qu'elle était capable de nouer de solides partenariats et d'établir une collaboration fructueuse.

Mme Elbahrawy a insisté sur le fait que l'inclusivité devait être intégrée dès la conception de l'enseignement de l'IA afin que les progrès technologiques profitent à toutes les couches de la société et que personne ne soit laissé pour compte dans la transformation numérique.

De même, McDonald Lewanika, directeur exécutif d'Accountability Lab pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, a souligné l'importance de la souveraineté des données alors que les pays africains développent leurs ambitions en matière d'IA.

« La souveraineté des données est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les données elles-mêmes sont le nouveau pétrole », a-t-il déclaré.

M. Lewanika a fait valoir que les pays africains devaient s'approprier davantage leurs données en investissant dans des infrastructures numériques sécurisées, notamment des centres de données, en renforçant les cadres de gouvernance et de réglementation, et en développant une expertise spécialisée en IA afin de garantir que les Africains tirent le maximum de valeur des données qu'ils génèrent.

Les experts ont convenu que le projet d'université dédiée à l'IA proposé par l'Éthiopie représentait bien plus que la simple création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur.