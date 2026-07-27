Addis Ababa — L'Éthiopie s'attache à former une main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) afin de préserver ses intérêts nationaux et de se préparer pour l'avenir, a déclaré le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes des jeunes entrepreneurs spécialisés en IA formés au cours des six derniers mois par l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, il a souligné que l'intelligence artificielle façonne et détermine l'avenir du monde.

Le vice-Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie investissait dans le développement et l'autonomisation de la prochaine génération dans le secteur de l'IA afin que le pays puisse tirer parti des opportunités offertes par cette technologie au profit de la nation et être compétitif dans le paysage mondial de demain.

La première promotion de stagiaires issus de start-ups spécialisées dans l'IA à obtenir leur diplôme de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle témoigne clairement de l'engagement du pays à renforcer ses capacités en matière d'IA, a-t-il ajouté.

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Le vice-Premier ministre Temesgen a exhorté les diplômés à mettre à profit les connaissances acquises au cours de leur formation pour développer davantage d'innovations et proposer des solutions concrètes au service du pays.

Il a également appelé les institutions gouvernementales et non gouvernementales à s'inspirer du travail exemplaire de l'institut.

Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à redoubler d'efforts pour que l'écosystème des start-ups éthiopiennes profite non seulement au pays, mais aussi aux jeunes de toute l'Afrique.

De son côté, le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Worku Gachena, a déclaré que l'Éthiopie mettait en oeuvre la première politique et stratégie africaine en matière d'intelligence artificielle.

Selon lui, cette politique a permis au pays de former des professionnels du numérique qualifiés et de développer des technologies innovantes qui répondent aux défis du monde réel.

Les technologies d'IA sont largement déployées dans le secteur judiciaire, la prestation de services publics, l'administration publique, les soins de santé et d'autres services publics, a-t-il précisé.

Le directeur général a attribué les succès de l'institut aux initiatives soutenues de développement du capital humain mises en oeuvre par le biais de programmes d'incubation de start-ups, de stages d'été, d'écoles et d'établissements d'enseignement supérieur.

Lors de l'exposition organisée en marge de la cérémonie de remise des diplômes, les stagiaires ont présenté les solutions basées sur l'intelligence artificielle qu'ils ont développées dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, des technologies linguistiques, des villes intelligentes, de la finance et du développement humain.