Sénégal: Grand Magal - Le président Faye sollicite des prières pour la paix et réaffirme son engagement pour le développement de Touba

Touba — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a sollicité, dimanche à Touba, des prières pour la paix, la cohésion nationale, le développement du Sénégal ainsi que pour le bon déroulement du Grand Magal, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à poursuivre les efforts en faveur du développement de la capitale du mouridisme.

"Je suis venu à Touba en tant que fidèle mais aussi en tant que chef de l'État. Nous voulons demander de prier pour la paix au Sénégal, pour l'amour entre les citoyens, pour le développement du Sénégal. Priez aussi pour les pèlerins afin qu'ils viennent saints et qu'ils rentrent saufs. Le gouvernement va davantage oeuvrer pour le développement de Touba", a déclaré le président Faye, reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dans le cadre de la traditionnelle ziara précédant le Grand Magal.

Le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a d'abord formulé des prières pour que Dieu prête longue vie à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké afin qu'il puisse "achever la mission que Serigne Touba lui a confiée", avant de souhaiter la bienvenue au président de la République.

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"Le khalife vous remercie de vos ambitions pour le développement de Touba. À l'écoute de vos paroles, on comprend que c'est l'islam qui vous préoccupe. Vous avez déjà démarré des travaux à Touba. Le khalife est bien au courant de vos ambitions pour Touba. La seule et unique préoccupation du khalife, ce sont les préceptes de l'islam et de Serigne Touba. Le khalife n'est pas obnubilé par la vie matérielle. Il est satisfait de votre venue à Touba à cette période du Magal. Tout ce que vous faites pour le pays, vous le faites également pour le khalife", a-t-il déclaré.

Le porte-parole du khalife a également salué les projets engagés par les autorités à Touba.

"Vous avez de grandes ambitions pour les cités religieuses du pays. Vous avez réalisé un grand travail, notamment dans les domaines de l'hydraulique, de l'assainissement, mais aussi concernant l'université de Touba. Le khalife prie pour vous", a ajouté Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

Au cours de son intervention, il est largement revenu sur la signification du Grand Magal de Touba et les épreuves vécues par Cheikh Ahmadou Bamba, rappelant que le fondateur du mouridisme "ne connaissait ni ennemis ni sympathisants", dans un message centré sur les valeurs de paix, de foi et de rassemblement.

Le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Touba en fin d'après-midi pour une visite officielle de 48 heures dans le département de Mbacké.

Il est accompagné du Premier ministre, Al Amine Lo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Selon le programme de sa visite, le chef de l'État va procéder lundi à la pose de la première pierre d'un hôpital privé à Ngabou, dans le département de Mbacké.

Il est également attendu à la Grande Mosquée de Touba, où il va se recueillir au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, en prélude du Grand Magal 2026, prévu le 2 août.