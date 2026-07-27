Sénégal: Grand Magal - Le président Bassirou Diomaye Faye entame une visite de 48 heures à Touba

26 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touna — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé dimanche à Touba où il va séjourner dans le cadre de la traditionnelle ziara précédant le Grand Magal prévu le 2 août prochain, a constaté l'APS.

Vêtu d'un grand boubou blanc, le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale du mouridisme, en compagnie du Premier ministre, Al Amine Lo, du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Makhtar Cissé, ainsi que d'autres membres du gouvernement font également partie de la délégation du président de la République.

La délégation présidentielle a été accueillie par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall et le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

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Il a été reçu, dès son arrivée, par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

Selon des sources officielles, le chef de l'État va effectuer un séjour de 48 heures dans le département de Mbacké.

Au cours de cette visite, le président Bassirou Diomaye Faye va procéder, lundi, à la pose de la première pierre d'un hôpital privé à Ngabou, dans le département de Mbacké.

Il est également attendu à la Grande Mosquée de Touba, où il se recueillera au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, fondateur du mouridisme, l'une des principales confréries musulmanes sénégalaises.

Le Magal de Touba, dont l'édition de cette année se tient le 2 août prochain, est une manifestation annuelle commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895.

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