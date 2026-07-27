Afrique: Vers une Alliance panafricaine des agences d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, le pays au pilotage

Dakar — Le Sénégal a été chargé de conduire, avec le Lesotho et le Cap-Vert, les travaux préparatoires à la mise en place d'une Alliance panafricaine des agences d'assurance qualité (PAQAA) dans le domaine de l'enseignement supérieur, a-t-on appris de l'ANAQ-sup, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Le Sénégal, le Lesotho et le Cap-Vert ont été chargés de mener ce travail à l'issue des les rencontres continentales organisées récemment à Addis-Abeba par le Réseau africain d'assurance qualité (AfriQAN), l'initiative HAQAA3 (Harmonisation, accréditation et assurance qualité dans l'enseignement supérieur africain) et la Commission de l'Union africaine, selon un communiqué de l'ANAQ-Sup, transmis à l'APS, dimanche.

Les principaux responsables des agences africaines d'assurance qualité, les partenaires techniques et les représentants de la Commission de l'Union africaine s'étaient réunis à cette occasion, afin "d'échanger sur les enjeux de l'harmonisation des systèmes d'assurance qualité et du renforcement de la coopération entre les États africains".

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"En marge de ces travaux, signale le communiqué, une convention de partenariat a été signée entre le Sénégal et le Cap-Vert, ouvrant une nouvelle étape dans la coopération institutionnelle entre les deux pays en matière d'assurance qualité".

Le Niger, qui a bénéficié en juin dernier d'un accompagnement technique de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation devrait également formaliser prochainement un accord de coopération avec le Sénégal, signale le communiqué.

Il affirme que cette dynamique "confirme la reconnaissance de l'expertise développée par l'ANAQ-Sup et du rôle moteur joué par le Sénégal dans le développement de l'assurance qualité en Afrique".

Plusieurs pays ont exprimé, lors de cette rencontre, "leur volonté de renforcer leur collaboration avec l'ANAQ-Sup afin de bénéficier de son expérience dans la mise en oeuvre des dispositifs nationaux d'assurance qualité".

"Au cours des différentes sessions, ajoute le communiqué, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, le professeur Massamba Diouf, est intervenu à plusieurs reprises pour partager l'expérience sénégalaise dans la mise en oeuvre des Standards et lignes directrices africains pour l'assurance qualité (ASGQA)".

Il a également présenté "les nombreuses missions" d'appui technique réalisées par l'ANAQ-Sup au profit des agences nationales d'assurance qualité de plusieurs pays africains francophones, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et Madagascar.

Dans ses communications, le professeur Massamba Diouf "a porté un plaidoyer en faveur de la création d'une Alliance panafricaine des agences d'assurance qualité (PAQAA), conçue comme une organisation intergouvernementale chargée d'accompagner les agences nationales, de promouvoir leur conformité aux référentiels africains et de renforcer la confiance dans les systèmes d'assurance qualité du continent", rapporte la même source.

Elle affirme que ce plaidoyer "a reçu un écho particulièrement favorable", au point qu'à l'issue des échanges, les représentants des agences nationales d'assurance qualité ont décidé de confier au Sénégal, au Lesotho et au Cap-Vert la responsabilité de conduire les travaux préparatoires à la mise en place de cette future organisation continentale.

Dans cette perspective, "une troïka composée de ces trois pays membres du comité intérimaire", à savoir le Sénégal, le Lesotho et le Cap-Vert, a été instituée afin de coordonner l'élaboration des statuts de la PAQAA.

"Elle aura pour mission de conduire les concertations entre les États membres, de rédiger les textes fondateurs et de proposer le cadre juridique et institutionnel de cette future alliance", précise le communiqué.

Il considère que cette décision "constitue une marque de confiance forte à l'égard du Sénégal et une reconnaissance du leadership exercé par l'ANAQ-Sup dans le développement de l'assurance qualité en Afrique".

"En confiant au Sénégal un rôle déterminant dans la conception des fondements juridiques et institutionnels de la PAQAA, les États africains réaffirment leur volonté de s'appuyer sur l'expertise sénégalaise pour bâtir un mécanisme continental crédible, durable et au service de l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement supérieur", peut-on encore lire.

Le Sénégal, de cette manière, "consolide son positionnement comme acteur de référence de l'assurance qualité en Afrique et réaffirme son engagement en faveur d'un enseignement supérieur africain harmonisé, innovant et répondant aux standards internationaux".