Afrique: L'AS Douanes sacrée championne du Sénégal et qualifiée pour la BAL

26 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'AS Douanes a remporté le Natioonal 1 de basket masculin, dimanche, un succès lui permettant de se qualifier pour la prochaine édition de la Basketball Africa League (BAL).

Les Gabelous ont battu l'ASC Ville de Dakar, tenante du titre, sur le score de 68 à 49, à l'issue de la finale retour des playoffs.

Déjà vainqueurs de la première manche sur le fil (69-68) trois jours plus tôt, ils ont confirmé leur domination en s'imposant avec autorité au terme de cette seconde confrontation.

Grâce à ce sacre, l'AS Douanes retrouve le titre de champion national qu'elle n'a plus gagné depuis 2023. Elle en compte désormais 12 (1998, 2007, 2008, 2011, 2014 2016,2017, 2018, 2019, 2022, 2023 et un nouveau sacre en 2026).

Elle décroche également par la même occasion son billet pour la prochaine édition de la Basketball Africa League, la plus prestigieuse compétition interclubs du continent.

L'AS Douanes était finaliste de la saison 2023 de la BAL.

L'AS Douanes est aussi vainqueur de la Coupe du Sénégal à neuf reprises ( 2000, 2004, 2006, 2011, 2012, 2017, 2019, 2021 et 2024).

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