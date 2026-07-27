Sénégal: Les deux meilleures thèses des écoles doctorales primés par l'ANSTS

Dakar — L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) a primé, samedi, les deux meilleures thèses des écoles doctorales du Sénégal et les 11 meilleurs bacheliers des séries scientifiques dont 4 filles.

Vincent Mendy, enseignant-chercheur en économie, pensionnaire de l'Ecole doctorale Espaces, sociétés et humanités de l'Université Assane Seck de Ziguinchor fait partie des personnes primées dans le cadre de la deuxième édition de la "Journée de l'excellence" de l'ANTS.

Il y a aussi l'ingénieur en industrie agroalimentaire et experte en sécurité sanitaire des aliments Sokhna Ndao Diao, récompensée pour ses recherches menées au sein de l'Ecole doctorale des Sciences de la vie, de la Santé et de l'Environnement (ED-SEV) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Malick Sarr, du lycée technique industriel Delafosse, Mouhamed Douke Sow (lycée El Hadji Omar Foutiyou Tall de Saint Louis), Fatimata Sow (lycée d'enseignement général de Diourbel), Mamadou Lamine Diagne (école privé franco-arabe Tafsir Banda Niang de Keur Massar) et Babacar Ndiaye (lycée technique industriel Delafosse) ont été primés parmi les meilleurs bacheliers des séries scientifiques.

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Dora Gaye, du lycée technique industriel de Kédougou, Aramatoulaye Madeleine Daffé, du lycée agricole Emile Badiane de Bignona, Abdourakhmane Barry (lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye), Yacine Trawaré (lycée technique et professionnel), Francois Xavier Ndione de Thiès et Boubacar Laye Niang du centre académique d'orientation scolaire et professionnel de Pikine font aussi partie de ces lycéens primés.

Venu présider la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara, a signalé une réforme en cours "pour réduire et regrouper les séries".

"Il ne faut pas qu'à priori les séries soient un obstacle pour brimer les capacités que les jeunes peuvent avoir pour faire des études scientifiques", a-t-il déclaré.

"Si vous êtes prédestiné à des études scientifiques, cela ne doit pas signifier que les études littéraires ou des compétences littéraires ne doivent pas être développées", a souligné Boubacar Camara.

Cette "Journée de l'excellence" a comme marraine Aminata Faye Seck, directrice générale de la Banque islamique du Sénégal.