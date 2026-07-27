Sénégal: Grand Magal - L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim milite pour une gouvernance éthique des réseaux sociaux et de l'IA

Touba — Les Journées scientifiques de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, organisées dimanche en prélude du Grand Magal, ont mis en exergue les opportunités et risques liés aux technologies numériques, en mettant l'accent sur la préservation des valeurs religieuses, culturelles et communautaires, a constaté l'APS.

La rencontre, axée sur le thème "Réseaux sociaux et intelligence artificielle : défis communautaires et réponses scientifiques", a réuni des universitaires, des experts et représentants de l'État.

Les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à promouvoir un usage éthique, responsable et adapté des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle.

Selon le vice-président recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim, le professeur Ibrahima Thioub, les échanges ont porté sur les impacts des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, à travers notamment les changements de valeurs observés chez les jeunes, tout en mettant en lumière les "immenses potentialités" de ces technologies pour l'université, la communauté mouride et le Sénégal.

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A l'en croire, des "solutions concrètes et pragmatiques" ont été proposées, parmi lesquelles la création d'un observatoire des médias et des réseaux sociaux, le renforcement de la production de contenus conformes aux valeurs religieuses ainsi que le développement d'outils et de plateformes numériques susceptibles d'améliorer la gestion de la ville de Touba et de contribuer au développement économique et social du pays, avec l'accompagnement du ministère des Télécommunications et du Numérique.

La conseillère juridique Ndèye Saynabou Sy, représentant ce département ministériel, a salué une initiative "qui vient à point", estimant que les recommandations issues des panels sont en phase avec la vision de l'État.

Le gouvernement, a-t-elle rappelé, travaille depuis plusieurs années sur la régulation des réseaux sociaux et l'encadrement de l'intelligence artificielle, une technologie dont le Sénégal poursuit l'appropriation.

Les réflexions menées à Touba contribueront à l'opérationnalisation des réformes déjà engagées, notamment en matière de régulation des médias et de mise en oeuvre des nouveaux textes destinés à mieux encadrer l'espace numérique, a-t-elle indiqué.

Partenaire de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim dans le cadre de ces journées scientifiques, Abdou Aziz Mbacké Majalis a indiqué que cette rencontre s'inscrivait dans la mission de l'université consistant à mettre la recherche au service de la communauté.

Le choix du thème répond à l'influence grandissante des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur les sociétés contemporaines, qui offrent d'importantes opportunités mais présentent également des "nuisances sérieuses" pour la cohésion sociale, a-t-il dit.

Il a insisté sur la nécessité de mobiliser les expertises universitaires, communautaires et institutionnelles afin d'identifier des réponses adaptées aux défis économiques, sociaux, culturels et spirituels, tout en saluant l'implication du ministère des Télécommunications et du Numérique dans cette réflexion.