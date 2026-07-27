Sénégal: National 1 masculin - L'AS Douanes sacrée devant l'ASCVD

Dakar — L'AS Douanes a été sacrée championne du Sénégal de National 1 masculin en battant (68-49) l'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD), dimanche, à l'issue de la manche retour de la finale du championnat.

Les Gabelous s'étaient déjà imposés lors la manche aller Comme au manche aller, les gabelous on.

Grâce à ce sacre, l'équipe de l'administration douanière décroche son deuxième titre et va représenter le Sénégal à la prochaine édition de la Basketball Africa League (BAL).

Samedi, Guédiawaye Basket Academy (GBA) a créé la surprise en remportant le championnat du Sénégal de National 1 dames pour la première fois de son histoire, après avoir renversé l'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD).

Les banlieusardes mettent ainsi fin à l'hégémonie de l'équipe féminine de la ville de Dakar, qui a dominé le championnat féminin ces cinq dernières années.

De son côté, GBA décroche son premier titre en champion.