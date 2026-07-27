Afrique: Quarante-neuf artistes attendus à la quinzième biennale africaine de la photographie de Bamako, dont deux Sénégalais

Dakar — Quarante-neuf artistes dont deux Sénégalais vont participer à la 15e édition de la Biennale africaine de la photographie de Bamako, prévue du 26 novembre 2026 au 26 janvier 2027, a-t-on appris des organisateurs.

Les photographes Djibril Dramé et Souleymane Bachir Diaw vont représenter le Sénégal à cette manifestation, précisent les organisateurs dans un communiqué.

"Placée sous le commissariat général d'Armelle Dakouo, cette édition s'accompagnera d'un programme de résidences artistiques accueillant certains artistes internationaux de la sélection officielle, ainsi que de projets spéciaux, parmi lesquels une exposition et une pièce de théâtre en hommage au photographe emblématique Malick Sidibé", indique le communiqué.

Portant sur le thème "Refabulation (S)", la sélection de la 15e édition de la Biennale africaine de la photographie de Bamako rassemble des artistes dont les pratiques traversent la photographie, les archives, les dispositifs de studio, l'installation, la sculpture, la vidéo, la performance et d'autres formes contemporaines de l'image.

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Le texte ajoute que cette diversité de pratiques reflète l'ampleur de l'appel international à candidatures, qui a réuni plusieurs centaines de propositions venues d'Afrique, de ses diasporas et d'autres territoires du monde.

Au-delà de cette diversité géographique, "c'est la profondeur des questionnements portés par les oeuvres qui structure la programmation : récits historiques, mémoires familiales, transformations sociales, circulations, identités, représentations du territoire, héritages et imaginaires contemporains", lit-on dans le texte.

Il indique que "Refabulation (S)" envisage ainsi "la photographie comme un espace de création où les images documentent autant qu'elles inventent, déplacent ou reconstruisent les récits".

"Dans le prolongement de cette approche, cette édition accordera une place importante aux installations, aux dispositifs immersifs et aux formes transdisciplinaires qui prolongent ou transforment le langage photographique", souligne la source.

Elle ajoute que plusieurs artistes développeront à cet effet des oeuvres produites ou finalisées à Bamako dans le cadre des résidences de création.

"La programmation sera déployée dans une dizaine de lieux à travers la capitale malienne. Elle comprendra également plusieurs projets spéciaux, dont Returning Home, des Sud-Africains Santu Mofokeng et Paul Weinberg, ainsi qu'une pièce de théâtre intitulé +L'oeil de Bamako+ et une exposition hommage consacrés à Malick Sidibé, figure majeure de la photographie africaine", note la source.

La Biennale de la photographie de Bamako, également appelée Rencontres de Bamako, est un grand festival international créé en 1994 sui se tient tous les deux ans au Mali pour mettre en valeur l'art des photographes et vidéastes d'Afrique d'Afrique et de sa diaspora.