Sénégal: Inondations - Bassirou Diomaye Faye annonce un programme de 60 milliards pour Touba sur les quatre prochaines années

Touna — La cité religieuse de Touba, capitale du mouridisme, va bénéficier d'un programme d'investissement de 60 milliards de FCFA sur les quatre prochaines années, en vue de renforcer durablement la lutte contre les inondations dans cette ville, a annoncé, dimanche, le président de la République.

Après le lancement récent d'un premier programme de 15 milliards de FCFA, Bassirou Diomaye Faye a indiqué avoir instruit le ministre en charge du secteur d'accélérer l'exécution des travaux, avec l'ambition de faire des inondations "un mauvais souvenir" à Touba, ou à défaut d'en réduire considérablement les impacts.

Les interventions concernent notamment la réfection des bassins de rétention de Darou Rahmane, Pofdi et Keur Kabb, la construction de l'exutoire de Ndock pour l'évacuation des eaux pluviales ainsi que des aménagements autour de la Grande Mosquée.

En visite officielle de 48 heures dans le département de Mbacké, en prélude du Grand Magal 2026, le président Faye a également sollicité des prières pour la paix, la cohésion nationale, le développement du Sénégal et le bon déroulement de cette manifestation religieuse annuelle.

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Reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les investissements en faveur du développement de Touba, tout en appelant à prier pour la sécurité des pèlerins.

Au nom du khalife général, son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, a salué les ambitions des autorités pour Touba, mettant en avant les réalisations engagées dans les domaines de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'enseignement supérieur.

Il a assuré que le guide religieux prie pour la réussite du chef de l'État, avant de rappeler la portée spirituelle du Grand Magal, qui commémore les valeurs de foi, de paix et de rassemblement léguées par Cheikh Ahmadou Bamba.

Le président de la République doit notamment procéder lundi à la pose de la première pierre d'un hôpital privé à Ngabou et se recueillir au mausolée du fondateur du mouridisme.