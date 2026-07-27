Sénégal: Touba - Le président Diomaye Faye annonce de nouveaux projets d'eau, d'assainissement et de sécurité

Touba — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, dimanche, la mise en oeuvre de plusieurs projets destinés à renforcer l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la sécurité à Touba, en perspective notamment du Grand Magal.

Le chef de l'Etat a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le même jour, peu après son arrivée dans la capitale du mouridisme, en présence du porte-parole de ce dernier, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr.

Le président Faye, accompagné du Premier ministre, Al Amine Lo et de plusieurs membres du gouvernement, a indiqué que quatre nouveaux forages sont déjà fonctionnels dans la ville sainte.

Il a également annoncé le déploiement de 50 camions-citernes pour assurer l'alimentation en eau durant le Magal et instruit le ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des fidèles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abordant les défis liés aux inondations, Bassirou Diomaye Faye a assuré que les travaux d'aménagement et d'assainissement engagés permettront d'atténuer considérablement, voire de résoudre, ce problème dans un délai de trois ans.

Au nom du khalife général des mourides, son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr, a salué les engagements annoncés par le chef de l'État et réaffirmé l'estime et la considération que Serigne Mountakha Mbacké lui porte.