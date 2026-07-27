Gabon: La Fondation Ma Bannière lance l'édition 2026 d'Acti'Jeunes 3.0

26 Juillet 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

Lancée samedi au Rond-point de Nzeng-Ayong à Libreville, la 3e édition de la caravane Acti'Jeunes 3.0 de la Fondation Ma Bannière, portée par la Première dame Zita Oligui Nguema, vise à sensibiliser les jeunes aux addictions.

Au Village de la Santé, des consultations médicales et psychologiques gratuites ont été offertes.

Psychologues et addictologues ont accueilli de nombreux jeunes pour un accompagnement adapté.

Nouveauté 2026 : un volet employabilité. Élèves et étudiants peuvent aussi accéder à des offres de jobs de vacances et d'emplois saisonniers.

Les habitants saluent l'initiative, jugée utile pour ceux qui n'ont pas les moyens de se soigner. L'événement s'est clôturé par une tombola avec à gagner gazinière, télévision, machine à laver et autres lots.

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