Soudan: Le ministère de la Justice salue les victoires des FAS au Nord Kordofan

26 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum — Le ministère de la Justice a adressé ses félicitations au président du Conseil de souveraineté et commandant en chef des Forces armées, aux Forces armées soudanaises, aux forces qui les appuient ainsi qu'au peuple soudanais à la suite de la reprise des villes de Bara, Jabra Al-Sheikh et Umm Sayala, dans l'État du Nord Kordofan.

Le ministère a estimé que ces avancées constituaient un tournant dans les efforts visant à rétablir la sécurité, la stabilité et l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, saluant le courage et les sacrifices des Forces armées et des forces qui les appuient.

Il a également affirmé que ces victoires renforçaient les efforts en faveur de l'État de droit, réitérant son engagement à poursuivre les FSR rebelles, leurs soutiens et les États qui les appuient devant les juridictions nationales et internationales ainsi que les mécanismes régionaux et internationaux, afin de les tenir responsables des crimes et des graves violations commis, de lutter contre l'impunité, de rendre justice aux victimes et de consolider les principes de l'État de droit.

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Le ministère de la Justice a enfin réaffirmé son engagement à assumer pleinement ses responsabilités juridiques en appui aux institutions de l'État et à la protection des droits, exprimant l'espoir de voir le Soudan retrouver la sécurité, la stabilité et la paix.

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