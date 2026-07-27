Soudan: Le Premier ministre informé de la performance des secteurs du pétrole et de l'électricité

26 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum — Le Premier ministre Dr. Kamil Idris s'est informé de la performance des secteurs du pétrole et de l'électricité lors d'une réunion avec le ministre de l'Énergie et plusieurs responsables du secteur.

Le ministre de l'Énergie, Al-Mutasim Ibrahim Ahmed, a présenté un exposé sur les activités de production, d'importation et de distribution des produits pétroliers, ainsi que sur les efforts visant à assurer la stabilité de l'approvisionnement et à accroître la production nationale.

Les responsables du secteur de l'électricité ont également présenté les progrès réalisés dans la réhabilitation des réseaux, la remise en état d'environ 1 300 kilomètres de lignes de transport endommagées, ainsi que l'avancement des projets d'énergies renouvelables.

Ils ont enfin annoncé l'achèvement prochain des raccordements électriques des villes de Dordeib et Haya, la poursuite du projet de Suakin, ainsi que l'entrée en service d'une nouvelle barge électrique à Port-Soudan afin de renforcer durablement l'approvisionnement en électricité.

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