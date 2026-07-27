Soudan: Le Premier ministre félicite les FAS après la libération de villes du Nord Kordofan

Khartoum — Le Premier ministre Dr. Kamil Idris a félicité les Forces armées soudanaises et les forces qui les appuient à la suite de la libération des villes de Bara, Umm Sayala et Jabra Al-Sheikh, dans l'État du Nord Kordofan, des mains des FSR rebelles.

Le Premier ministre a salué le courage et les sacrifices des forces engagées dans les opérations militaires, rendant hommage aux martyrs de la bataille de la Dignité, dont il a estimé que le sacrifice demeurera une source de force pour la nation soudanaise. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés et le retour sain et sauf des captifs.

Le Premier ministre a dit que cette victoire, qu'il a qualifiée d'historique et de stratégique, constitue une étape majeure dans le rétablissement de la souveraineté de l'État ainsi que de la sécurité et de la stabilité. Il a ajouté qu'elle marquait le point de départ des opérations visant à reprendre de l'ouest Kordofant et la région du Darfour.

Le Premier ministre a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement à rétablir les services essentiels et à créer les conditions nécessaires au retour progressif de la vie normale dans les villes libérées.