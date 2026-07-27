Soudan: Le ministre de la Santé affirme la stabilité de l'approvisionnement en médicaments au pays

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé, Haitham Mohamed Ibrahim, a affirmé que l'approvisionnement en médicaments est stable au Soudan, soulignant la disponibilité des produits pharmaceutiques ainsi que la reprise des activités de plusieurs entreprises et usines du secteur.

Lors du 61e forum d'information organisé par l'Agence soudanaise de presse (SUNA), il a indiqué que le principal défi résidait dans le coût des médicaments et des soins, estimant que cette question pouvait être atténuée grâce au système d'assurance maladie.

Le ministre a également annoncé la réactivation du Conseil de coordination des services de santé et des conseils consultatifs du secteur, ajoutant que les services de santé avaient repris à hauteur de 75 % et continuaient de se rétablir grâce à des ressources humaines qualifiées.