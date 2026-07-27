Angola: Le nouvel hôpital des brûlés renforce le réseau national de référence pour les cas complexes

Luanda — Le directeur général de l'Institut de spécialisation en santé, Jamel Kitumba, a affirmé dimanche, à Luanda, que l'hôpital des brûlés Président Júlio Nyerere renforcera le réseau national de référence pour la prise en charge des patients souffrant de brûlures complexes.

L'information a été rendue publique lors du Séminaire national sur la prise en charge du patient brûlé, organisé par le ministère de la Santé, visant à harmoniser les procédures d'orientation et de référence des patients victimes de brûlures.

Selon le responsable, cette nouvelle unité ne remplacera pas les soins assurés par les autres établissements sanitaires du pays, mais s'intégrera au système national de référence, en accueillant les patients présentant les lésions les plus graves après une évaluation clinique réalisée dans les structures sanitaires d'origine.

Il a précisé que les patients doivent continuer à se rendre dans les unités de santé les plus proches pour recevoir les premiers soins et qu'après l'évaluation clinique, les cas nécessitant une assistance hautement spécialisée seront orientés vers l'hôpital spécialisé.

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Pour Jamel Kitumba, le nouvel hôpital des brûlés représente une étape majeure dans le renforcement du réseau national de soins spécialisés, en permettant d'améliorer la coordination entre les différents niveaux du Système national de santé, de réduire les délais de prise en charge, la mortalité et les séquelles liées aux brûlures graves.

Le nouvel hôpital des brûlés Président Júlio Nyerere disposera de 252 lits répartis dans un bâtiment de six étages, comprenant des blocs opératoires équipés de six salles chirurgicales.

Dans le domaine de la formation, Jamel Kitumba a annoncé que le ministère de la Santé a lancé, en 2025, un programme d'urgence destiné à quatre mille infirmiers, répartis dans plusieurs domaines de spécialisation, notamment les soins intensifs, les urgences et la traumatologie, l'anesthésiologie et la réanimation, ainsi que la dermatologie, avec un accent particulier sur la prise en charge des plaies.

Parmi les bénéficiaires de cette formation, 200 infirmiers sont actuellement en phase finale de spécialisation et devraient achever leur formation en décembre prochain.