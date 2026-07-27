Angola: La ministre de la Santé salue l'héritage des professionnels de l'hôpital Neves Bendinha

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a salué dimanche, à Luanda, l'héritage des professionnels de l'hôpital Neves Bendinha dans la prise en charge des patients victimes de brûlures en Angola, après plus de trois décennies de service.

Cet hommage a été rendu lors de l'ouverture du Séminaire national sur la prise en charge du patient brûlé, organisé dans le cadre des préparatifs de l'inauguration du nouvel hôpital des brûlés Président Júlio Nyerere, dans la municipalité de Kilamba.

La ministre a rappelé qu'en 1993, la nécessité de mettre en place un service spécialisé destiné aux victimes de brûlures avait conduit à la transformation de l'ancien centre d'accueil pour réfugiés en hôpital Neves Bendinha, qui est devenu par la suite la principale référence nationale dans ce domaine.

Selon Sílvia Lutucuta, les professionnels de cette unité ont constitué un important capital de connaissances et d'expérience, contribuant à sauver des milliers de vies et à établir les fondements de la prise en charge spécialisée des patients brûlés en Angola.

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La ministre a également rappelé qu'en 2018, lors d'une visite du Président de la République, João Lourenço, le niveau élevé de dégradation des installations de l'hôpital avait été constaté, ce qui a conduit à la décision de réhabiliter l'unité grâce au financement du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, à travers les recettes issues des primes pétrolières.

Pendant la durée des travaux, les services spécialisés ont été transférés à l'hôpital de Zango 2, connu sous le nom de « Casa Amarela », permettant d'assurer la continuité des soins.

En octobre 2023, l'hôpital Neves Bendinha a été réinauguré, même s'il continue de faire face à une forte demande et à des défis technologiques.

Pour la ministre, l'hôpital des brûlés Président Júlio Nyerere constitue une nouvelle étape dans la fourniture de soins spécialisés, tout en étant le fruit du parcours construit par les équipes du Neves Bendinha.

Après sa réhabilitation et son extension, l'hôpital spécialisé Neves Bendinha dispose d'une superficie de 1.500 mètres carrés, de 93 nouveaux lits, de trois laboratoires, d'une unité de soins intensifs (USI) et d'un service de télémédecine.

Le nouvel hôpital des brûlés Président Júlio Nyerere disposera, quant à lui, de 252 lits répartis dans un bâtiment de six étages, comprenant notamment des blocs opératoires équipés de six salles chirurgicales.