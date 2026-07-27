Angola: FILDA 2026 - Le projet Kuma projette de former cinq mille jeunes à Cabinda

Icolo e Bengo — Plus de cinq mille jeunes issus de différentes couches sociales bénéficieront d'une formation technico-professionnelle dans 14 filières, réparties dans les dix municipalités de la province de Cabinda, dans le cadre du projet Kuma.

L'annonce a été faite dimanche par la représentante du programme, Mila Freitas, l'une des exposantes présentes à la 41e édition de la Foire internationale de l'Angola (FILDA) 2026, qui s'achève ce jour dans la Zone économique spéciale (ZEE), dans la province d'Icolo e Bengo.

Dans une déclaration à l'ANGOP, la responsable a indiqué que, depuis 2025 jusqu'à ce jour, le projet a déjà formé 4.664 jeunes.

Elle a précisé que, pendant la formation, les apprenants bénéficient de repas, du transport et du matériel didactique, afin de stimuler le développement d'initiatives génératrices de revenus.

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Mila Freitas a rappelé que le projet est actuellement à sa sixième et dernière édition.

Pour Rosa Mpasi, l'une des bénéficiaires de la deuxième édition, cette formation a été une source de satisfaction, puisqu'elle lui a permis d'obtenir son premier emploi en tant que secrétaire. Grâce aux connaissances acquises, elle a également réussi à développer sa propre activité.

De son côté, Joaquim Toco, autre bénéficiaire du projet Kuma dans le domaine de l'instrumentation et du contrôle des procédés, où il a obtenu la meilleure note, a souligné que cette formation a eu un impact important sur sa vie.

Le projet Kuma est une initiative de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol et du Gouvernement provincial de Cabinda, avec l'exécution technique d'ImBono.

La FILDA, qui constitue la principale plateforme de promotion des capacités productives, entrepreneuriales et institutionnelles du pays, réunit des entreprises nationales et étrangères, des organismes publics, des investisseurs, des partenaires au développement et des représentants des différents secteurs d'activité.

L'événement, qui se clôture ce dimanche, se déroule sous le thème « Produire et innover localement, réussir à l'échelle mondiale » et réunit 2.348 exposants nationaux et internationaux.