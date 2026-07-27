Angola: Le secrétaire d'État à la Communication sociale appelle à l'altruisme pour promouvoir des projets technologiques

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a exhorté samedi, à Luanda, les étudiants à faire preuve d'altruisme afin de développer des projets technologiques de référence au service de l'Angola et du continent africain.

Nuno Caldas s'exprimait lors de la 5e cérémonie de remise de diplômes à 136 étudiants finalistes de l'Institut des télécommunications (ITEL), dans les filières Informatique, Systèmes multimédias, Électronique et Télécommunications.

Selon le responsable, les diplômés de l'ITEL constituent les cadres de demain, issus d'une institution qui joue un rôle stratégique dans la formation de professionnels qualifiés pour le secteur des télécommunications en Angola.

Il a également présenté l'ITEL comme une institution de référence dans la formation du capital humain destiné à ce domaine, soulignant que l'établissement demeure l'une des principales sources de formation de cadres pour un secteur considéré comme essentiel à la transformation technologique et au développement du pays.

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Dans son intervention, Nuno Caldas a déclaré que l'achèvement de cette formation représente bien plus que l'obtention d'un diplôme, car il traduit « des années de discipline, de persévérance, de dévouement et de dépassement de soi ».

Selon lui, ces jeunes démontrent que la jeunesse angolaise possède les capacités nécessaires pour participer activement au processus de développement national.

Le secrétaire d'État a également salué le rôle des parents et des responsables familiaux qui ont fait confiance à l'institution pour la formation de leurs enfants. Il a rendu hommage au travail des enseignants, reconnaissant leur dévouement, leur résilience et leur engagement permanent dans la préparation de professionnels compétents pour le marché du travail.

Il a souligné que les politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la formation du capital humain produisent des résultats positifs, rappelant qu'aucun pays ne peut atteindre le développement sans disposer de cadres compétents, disciplinés et engagés en faveur du progrès national.

Dans cette perspective, il a encouragé les nouveaux diplômés à poursuivre leur parcours académique et à renforcer leurs compétences afin de mieux répondre aux défis mondiaux.

« Ne vous arrêtez pas là. Continuez. L'Angola a besoin de vous », a-t-il déclaré.

Nuno Caldas a également rappelé les avancées enregistrées par l'Angola dans les domaines des télécommunications et des technologies spatiales, notamment avec la mise en service du satellite Angosat-2 et le développement du satellite d'observation de la Terre ANGEO-1.