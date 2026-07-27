Sénégal: Touba, nouvelle étape du retour aux sources des Afro-descendants

Dans le cadre de la cinquième édition de l'initiative « The Return », lancée vendredi à l'île de Gorée, les participants se sont rendus, samedi 25 juillet 2026, à Touba pour une étape symbolique de leur séjour au Sénégal. Cette visite s'inscrit dans la continuité du parcours mémoriel proposé aux Afro-descendants venus renouer avec leurs racines et renforcer les liens avec le continent africain.

Selon Rama Ata Gaye, présidente ScenAfrik et présidente du programme « The Return » cette activité est inscrite chaque année dans leur agenda. Après la cérémonie de fermeture de la Porte du non-retour à la Maison des Esclaves de Gorée, les participants se rendent chaque année à Touba afin de recevoir les bénédictions du Khalife général des Mourides, une étape qui symbolise un nouveau départ après le traumatisme de l'esclavage.

Pour les organisateurs, cette démarche dépasse le seul devoir de mémoire. Elle vise également à favoriser un retour concret des Afro-descendants vers l'Afrique à travers des investissements et des partenariats économiques. La délégation de cette cinquième édition réunit notamment des athlètes de haut niveau, des personnalités du monde des affaires et des acteurs de l'innovation technologique désireux de contribuer au développement du continent.

La présidente du programme « The Return » a également révélé que plusieurs membres de la délégation portent des projets dans des secteurs stratégiques, notamment la cybersécurité et la santé. Elle a cité l'exemple d'une initiative portant sur la drépanocytose, fondée sur une expérience développée en Louisiane, qui pourrait être mise à la disposition du Sénégal.

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