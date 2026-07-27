Sénégal: Hizbut-Tarqiyyah célèbre son cinquantenaire et met en avant un demi-siècle d'engagement

Hizbut-Tarqiyyah a officiellement lancé, vendredi 24 juillet 2026, les activités marquant son cinquantenaire lors d'une conférence de presse organisée à l'auditorium de Keur Khassida YI du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK). À cette occasion, le responsable moral de l'organisation, Youssou Diop, est revenu sur les cinquante années d'existence du mouvement et sur les principales réalisations enregistrées depuis sa création en 1976.

À l'origine dénommé Dahira des étudiants mourides, Hizbut-Tarqiyyah est né, selon son responsable morale, dans le sillage de la vision du troisième khalife général des mourides. Pour Youssou Diop, cette initiative visait à offrir aux étudiants une alternative culturelle et spirituelle afin de former une génération d'intellectuels profondément attachés aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba et engagés au service de la Mouridiyyah.

Le responsable moral a souligné que l'organisation s'est construite autour des valeurs de foi, de travail et d'excellence prônées par le fondateur du mouridisme. Il a fait état d'un bilan qu'il juge positif dans plusieurs secteurs. D'après ses propos, Hizbut-Tarqiyyah dispose aujourd'hui de plus de 70 cellules implantées au Sénégal et à l'étranger. Ainsi, l'éducation et la formation demeurent ses principaux axes d'intervention, avec un taux de réussite au baccalauréat supérieur à 95 % enregistré au cours des deux dernières années.

Il a également mis en avant les réalisations de l'organisation dans les domaines de la recherche et de la préservation du patrimoine. Il a notamment cité la construction du musée Fathul Fattah, dédié aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, sur recommandation du khalife général des mourides. Selon lui, cette infrastructure constitue un prolongement des travaux de recherche qui alimentent les Grandes Expositions sur le mouridisme, les publications scientifiques ainsi que les études portant sur les archives coloniales relatives au fondateur du mouridisme.

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Sur le plan économique, Hizbut-Tarqiyyah a développé des initiatives dans l'agriculture, l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus afin de soutenir ses projets culturels et socio-éducatifs. Au-delà des réalisations matérielles, l'organisation affirme accorder une place centrale à la formation morale de ses membres. Son responsable a insisté sur les valeurs de droiture, de piété, d'intégrité, de solidarité, de travail et de sacrifice, rappelant que le port du « Baye Lahad » constitue un symbole identitaire et spirituel qui doit refléter les valeurs islamiques et l'héritage culturel de la Mouridiyyah.

Les festivités du cinquantenaire se poursuivront durant le Grand Magal de Touba avec un programme comprenant deux conférences scientifiques consacrées au parcours de Hizbut-Tarqiyyah, une exposition retraçant cinquante années de service à la Mouridiyyah, la publication d'un numéro spécial du magazine L'Abreuvoir des Assoiffés, la diffusion d'un film documentaire ainsi que plusieurs émissions et panels destinés à mettre en lumière l'histoire, les réalisations et les perspectives de l'organisation.