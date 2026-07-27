Sénégal: Une écrivaine camerounaise dissèque la manière dont les traumatismes du passé influencent les vies contemporaines

Dakar — La romancière camerounaise Hemley Boum, dont le dernier livre traite de la transmission, a mis en exergue l'impact des traumatismes hérités des générations précédentes sur les vies contemporaines, un poids toutefois cintrebalancé par "un héritage" de résistance, de joie et d'amour.

"C'est prouvé que les traumatismes qui sont intervenus dans des générations précédentes continuent d'avoir des répercussions, de ricocher dans nos vies contemporaines et dans nos vies d'aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

Hemley Boum s'exprimait lors d'une conversation autour de son ouvrage, intitulé "Le rêve du pêcheur", samedi, à Dakar, à l'initiative de la librairie Café Plumes du monde et de l'Institut français de Dakar.

Selon l'auteure, ce livre fait "le pari que si l'héritage traumatique existe, alors comme l'autre côté de la pièce, existe aussi un héritage de résistance, de joie, d'amour et de rencontre".

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Elle évoque à ce sujet la situation de Zak, un des principaux personnages du roman dont la trajectoire "est construite dans cette optique, avec un parti pris magique (...)".

Édité par les éditions "Folio", ce roman de 395 pages s'inspire d'un lieu appelé "Kampo" au Cameroun. "Ce n'est pas une plage de sable blanc avec des cocotiers où les gens viennent en vacances, non. C'est vraiment un lieu qui est beaucoup plus puissant que cela, qui dégage quelque chose", a-t-elle expliqué.

D'après la romancière, l'idée de ce livre était également d'explorer la question de la "transmission, y compris lorsqu'elle est inconsciente".

"Toutes ces choses qu'on ne sait pas porter, on ne sait pas que l'on porte. On parle beaucoup de cet héritage traumatique", ajoute-t-elle, en faisant allusion à l'ouvrage.

Hemley Boum met également en exergue dans son livre les mécanismes de la fabrique de la pauvreté à travers les effets du capitalisme brutal.

"Et comme je vis en occident, je peux aussi voir qu'à cette fabrique de la pauvreté, s'oppose une promesse de confort, qui elle aussi, n'est pas forcément très juste, car faisant partie du même mensonge, de la même histoire qu'on se raconte là-bas de l'autre côté", a-t-elle indiqué.

Née au Cameroun en 1973, Hemley Boum est une figure incontournable des lettres africaines et francophones. Elle compte plusieurs ouvrages à son actif, notamment, "Le Clan des femmes" (2010), "Si d'aimer limite la franchise" (2012), "Les maquisards (2015)", "Les Jours viennent et passent" (2019).

Elle a remporté plusieurs récompenses littéraires, dont le Prix prestigieux du livre engagé et le Grand Prix littéraire d'Afrique noire.