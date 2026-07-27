Sénégal: Saint-Louis - Thianialdé réclame des infrastructures sociales de base

Thianialdé (Saint-Louis) — Le président de l'Union pour le développement de Thianialdé (UDT), Matar Yade, a plaidé pour que cette partie de la commune de Fass Mbao, dans la région de Saint-Louis (nord), puisse bénéficier d'un nombre plus important.

Il a notamment réclamé un collège, une route bitumée mais également un poste de santé pour la zone de Thianialdé, regroupant 24 villages et 16 écoles élémentaires.

"Nous continuerons à porter, avec la même détermination, le combat pour l'électrification des nos écoles, pour la construction d'un collège digne de ce nom dans notre zone", a déclaré Matar Yade.

Il intervenait à l'occasion d'une journée d'excellence organisée dans cette zone, laquelle journée a été une occasion de primer les 80 meilleurs élèves issus des 16 écoles élémentaires.

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"Du désenclavement des esprits au développement des terroirs, l'excellence éducative comme moteur" est le thème de cette journée.

Dans son allocution, il a lancé un appel solennel aux pouvoirs publics, estimant que "Thianialdé mérite l'attention de la Nation toute entière". Il a insisté sur la nécessité d'électrifier cette zone mais aussi de la désenclaver.

Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de faire de cette journée d'excellence, un rendez-vous annuel.

L'édition de cette année a été placée Cette sous le parrainage d'Abdou Aziz Paye, maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane, une commune de l'arrondissement de la ville de Dakar. Il a été représenté par Babacar Faye.

Cette cérémonie a été aussi marquée des prestations théâtrales sur des thèmes renvoyant aux difficultés rencontrées par la zone de Thianialdé, en présence de plusieurs autres autorités administratives et locales.