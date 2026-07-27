Burkina Faso: Sortie de la 25e promotion de l'AMGN - « Soyez dignes de votre choix », dixit le Chef de l'État

Le Président du Faso, Chef de l'État, Chef suprême des Forces armées nationales, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce samedi 25 juillet dans la soirée, la cérémonie de sortie officielle de la 25e promotion des Elèves-Officiers d'Active de l'Académie militaire Georges-NAMOANO.

Cette année, la cérémonie solennelle marquant la fin de formation des Officiers s'est tenue sur le site de la nouvelle Académie en construction.

A cette occasion, la 25e promotion s'est vêtue fièrement d'une nouvelle tenue faite en pagne traditionnel gourmantché. Un pagne porté à la fin des rites d'initiation dans la zone Est du Burkina.

Selon le Président du Faso, la construction de la nouvelle Académie répond à la volonté de bâtir une Armée forte, une Armée endogène face à un monde de prédation.

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Pour le Commandant de l'AMGN, le Lieutenant-Colonel William Desmond BAGUERA, cette nouvelle Académie est le « symbole d'une fierté nationale assumée » et de la parole donnée par le Chef de l'État qui a ordonné la construction de cette nouvelle académie a été honorée.

À travers cette cérémonie, ce sont au total 217 nouveaux Sous-lieutenants que l'AMGN met au service du Burkina Faso et de 9 pays d'Afrique, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, Djibouti, la Guinée Conakry, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Le contingent burkinabè de la présente promotion de l'AMGN est de 199 Officiers.

Le Chef d'État-Major général des Armées, le Général de division, Moussa DIALLO a appelé les nouveaux Sous-lieutenants à faire preuve d'intégrité et de loyauté dans leur Nation respective. Il les a instruits à bannir « la facilité, l'arrogance, la corruption et la traîtrise».

Avec pour parrain le Général Kassoum COULIBALY, la 25e Promotion de l'AMGN a été baptisée promotion « Lieutenant SAWADOGO Alexandre Bienvenu » par le Chef de l'État en hommage à ce valeureux Officier tombé au champ d'honneur pour la Patrie en février 2022.

Le Chef suprême des Forces armées nationales a invité les nouveaux Sous-lieutenants à être des chefs, des guides, des gardiens de l'espérance d'un Peuple. « Soyez dignes de votre choix (...), l'autorité ne s'impose pas, elle se mérite », indique le Chef d'État tout en invitant les officiers à faire preuve de courage et d'engagement dans la vision de la Révolution Progressiste Populaire.

Selon le délégué de la promotion, le Sous-lieutenant Abdallah Cédric KI, la formation pointue, diversifiée et orientée vers les défis du moment, qu'ils ont reçue durant leur passage à l'AMGN, leur permettra d'exercer le noble métier des armes et de conduire les Hommes.